Shakira alega que comenzó a vivir en España en 2015 y que no debe a Hacienda

La cantante Shakira alegó ayer ante la jueza que la investiga por haber defraudado presuntamente a Hacienda 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 que comenzó a residir en España a partir de 2015 y que actualmente no tiene ninguna deuda con la Hacienda pública. La artista declaró durante aproximadamente una hora y veinte minutos ante el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat, que la investiga a instancias de una querella de Fiscalía que acusa a la cantante y a su asesor económico en EE UU de seis delitos fiscales.

Fuentes jurídicas señalaron que Shakira solo contestó a las preguntas de su abogado y que dio detalles sobre su actividad profesional para demostrar que en ese período de tiempo no vivía en España y que, por tanto, no tenía obligación de tributar en el país. La cantante aseveró que solo escolarizó a su hijo mayor, que nació a principios de 2013 en Barcelona, a finales de 2014 y que no fue hasta 2015, año en que dio a luz a su segundo hijo, cuando finalmente decidió fijar su residencia en España, ya que hasta entonces sólo realizó visitas concretas al país debido a su relación sentimental con el futbolista de Gerard Piqué. Shakira justificó que sus ausencias de España no eran «esporádicas» -como señala la Fiscalía-, y trató de demostrar que residía en el extranjero alegando su agenda de conciertos y su participación en el programa televisivo «The Voice» en EE UU.

Fuentes cercanas a la artista indican que siempre se ha guiado por lo que le aconsejan sus asesores y que no debe ninguna cantidad a Hacienda porque ya abonó los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria.

A su llegada a los juzgados, Shakira accedió al edificio a través del parking, en el que uno de sus abogados tiene alquilada una plaza, evitando entrar, como es habitual, por la puerta de entrada. La cantante llegó así, a pesar de que la jueza había ordenado expresamente que entrara por la puerta delantera cuando acudiese a declarar.

De acuerdo con la querella del Ministerio Público, la cantante urdió un «plan» con el objetivo de no pagar el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, lo que logró gracias a un entramado societario de empresas radicadas en paraísos fiscales que eran formalmente las titulares de los ingresos que percibía.