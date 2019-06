El cosmos cotidiano de Nassio

«De tantos millones de trillones de estrellas que hay, ¿nuestra galaxia va a ser la predilecta? Que matamos niños y mujeres». Es una de las muchas reflexiones y preguntas que se hace el artista valenciano Ignacio Bayarri «Nassio». El escultor presentó e inauguró ayer su exposición «De lo cotidiano a lo fantástico» en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí. En ella, reúne 29 obras entre dibujos, pinturas, mosaicos de cerámica y esculturas, realizadas por Nassio (València, 1932) entre 1993 y 2019.

La exposición está articulada en tres bloques siguiendo criterios cronológicos, temáticos y estilísticos. El primero de ellos exhibe cinco pinturas y cuatro esculturas de acero corten que, según la comisaria, «reflejan el lenguaje propio del artista. Para Nassio la geometría es la esencia y solo a través de ella se puede adquirir conocimiento del mundo y su otra dimensión», explicó ayer Carla Alabau.

El segundo bloque reúne la serie de 2015 Dibujos cósmicos, un conjunto de 16 dibujos a tinta negra y la serie de Cabezas cósmicas, diez piezas realizadas en cerámica entre 1993 y 1995.

El tercer y último bloque muestra las obras más recientes del artista realizadas entre 2018 y este mismo año: tres mosaicos en diferentes formatos llamados Mosaicos espaciales y dos grandes esculturas de acero corten. «Bayarri centra su obra en la exploración metódica del cosmos, generando un extenso imaginario de mitología privada que responde a preguntas universales como quienes somos y a dónde vamos», dijo Alabau.

El cofundador del Grupo Parpalló, quien no reparó ayer en explicar sus encuentros ufológicos, aseguró que las imágenes que recogen sus obras no son extraterrestres, sino sus pensamientos, «mi vida íntima, que yo saco al exterior para que tú la disfrutes o no» porque «mi arte no lo puedo imponer», explicó. Mientras, lo cotidiano de su obra «soy yo mismo. Lo cotidiano lo llevas a la fantasía», matizó.



Una juventud comprometida

No escatimó el autor del manifiesto artístico cosmoísta en criticar el momento cultural actual. «No ocurre nada en este país y las cosas que ocurren no nos gustan». Lanzó en ese sentido un mensaje a las nuevas generaciones: «Estamos en un momento decisivo de cambio para el que se necesita una juventud que arriesgue y se comprometa», cosa que, a su juicio, no está ocurriendo. «No creo que la juventud sea tan culta, por eso cuando sale un chaval pensativo es un genio».

Lamentó, además, que València «no cuenta en Madrid», «el coleccionismo se ha dormido» y «los críticos no dicen nada que no moleste». «Necesitamos más apoyo cultural», concluyó.