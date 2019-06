Ferrer: "Sant Miquel dels Reis és el paradigma que explica la història del nostre poble"

Levante-EMV i la Fundació Bromera van presentar ahir a la Sala Rex Natura d'Alzira la 14ª edició de la campanya Llegir en valencià, que consta d' 11 llibres en la nostra llengua que tenen com a escenaris principals alguns dels monuments valencians més importants.

La presentació de la campanya va reunir ahir a representants de les entitats, institucions i empreses que fan possible aquesta iniciativa. Així estigueren Josep Antoni Fluixà, director de la Fundació Bromera, i la sotsdirectora del diari Levante-EMV Isabel Olmos, com a impulsors de la campanya. A més a més, entre els patrocinadors i col.laboradors estaven Carmen Picot, executiva de Relacions Institucionals de Consum; Laura Campos, responsable de departament de cultura de la Fundació Bancaja; Ferran Isabel, director del Servei de Llengües de la Universidad de Alicante; Dolors Pedrós, membre del Consell Valencià de Cultura; Josep Llagües, alt càrrec de Caixa Popular; Joan Cortés, vicepresident d'Escola Valenciana, i Vicent Moreno, sotsdirector general del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana.

Una gran part d'ells van assenyalar el valor simbòlic del monasteri de Sant Miquel dels Reis, que protagonitza el primer llibre de la col.lecció i que es titula La fuga. La seua autora és Gemma Pasqual i conta la història de Nelet, un jove que és empresonat després de la Guerra Civil. Els components de la Companyia Crit Teatre, Anna Valero i Daniel Tormo, varen fer una xicoteta representació teatral cantant i representant escenes d'aquest primer relat. Van arrencar els aplaudiments del públic i ens van emocionar, sobretot amb les cartes que escriu el personatge principal a la seua dona i a la seua mare.

No debades, Sant Miquel dels Reis va funcionar com a presó durant la repressió franquista. Ara en canvi és un símbol de la llibertat i també de la llengua, ja que ha estat restaurat i acull l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, la Direcció General del Llibre i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat.

Per això, Ramon Ferrer, president de l'AVL, va destacar que Sant Miquel dels Reis «és el paradigma que ens explica millor la història del nostre país». En eixa «època fosca i asquerosa» de la Dictadura fou una càrcel per a presoners republicans i ara és tot un símbol «per a la cultura i per a la llengua». Gràcies a Llegir en valencià i després de 14 anys s'han publicat més de 150 llibres i a través d'eixes obres «estem vertebrant el nostre País». I més encara, digué: «Volem el nostre País, i el volem en valencià!» per concloure el seu discurs.

Un poc abans el sotsdirector del Llibre de la Generalitat ,Vicent Moreno, havia posat en valor l'històric edifici i els empresonats que amb el seu sacrifici han permés que hui haja democràcia. Quant a Llegir en valencià, «anem a continuar estant al costat de la Fundació Bromera amb projectes tan ben pensats com aquest».

El director de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà, avançà que aquesta col.lecció de 2019 «fomentarà el turisme d'interior a la Comunitat Valenciana», perquè molts lectors voldran conèixer els monuments que apareixen als llibres, com ara el teatre romà de Sagunt, el castell de Peníscola o el far de Sant Antoni.

Gemma Pasqual, que ha escrit La fuga, parlà en representació de tots els escriptors i il.lustradors que han fet possible aquests relats. Entre tots, digué, també els polítics, «hem de ser capaços de posar la nostra llengua i la nostra cultura al lloc que li pertany». Carmen Picot va recordar que Consum és «una cooperativa compromesa amb la difusió de la literatura valenciana». Per això, recolza Llegir en valencià, mentres la sotsdirectora de Levante-EMV va demanar a tots els presents que actuen «com a vigilants de la campa­nya», «hem de fer proselitisme d'una iniciativa de la qual hem d'estar orgullosos», va afegir.

Després de tretze edicions, Llegir en valencià ha distribuït més de dos milions de llibres, ha comptat amb la implicació de centenars d'institucions públiques i empreses i entitats privades. Enguany s'han incorporat Bioparc i Café Silvestre. També À Punt Media col.labora.



Monuments emblemàtics

Llegir en valencià, monuments emblemàtics ens permetrà conéixer de primera mà les històries que, a partir d'un espai significatiu del territori valencià, han imaginat els autors: el monestir de Sant Miquel dels Reis, el castell de Peníscola, la Cova Negra de Xàtiva, el teatre romà de Sagunt, les Covetes dels Moros, el palau dels comtes de Cervelló, el Micalet, el far de Sant Antoni, el santuari de Santa Maria Magdalena, el Fadrí i el castell de Dénia. Són textos escrits expressament per Gemma Pasqual i Escrivà, Muriel Villanueva, Xavier Aliaga, Maria Jesús Bolta, Paco Esteve i Beneito, Mònica Richart, Josep Franco, Lliris Picó, Vicent Brotons, Manel Pitarch i Jovi Seser.

El primer llibre es podrà aconseguir gratis aquest diumenge amb el diari Levante-EMV i el 30 de juny amb Información. La resta de títols es podran adquirir cada dissabte i diumenge amb el nostre diari i cada divendres i dissabte amb Información per només 1 euro.

Nombroses autoritats i convidats van recolzar ahir aquesta 14 edició de Llegir en valencià. Entre altres estaven l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez; l'alcaldessa de la Pobla Llarga, Neus Garrigues, i el regidor de Cultura de l'Alcúdia, Josep Antoni Benavent. També hi estaven part dels components d'Albena Teatre i la cap del servei lingüístic de la Diputació de València, Immaculada Cerdà.