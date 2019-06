"Me gustaría estar de vuelta para la Feria de Julio de València"

Román sigue ingresado en el Hospital San Francisco de Asís, donde se recupera de la gravísima cornada que sufrió el pasado domingo en Las Ventas ante el tercero de la tarde de la ganadería de Baltasar Ibán. El joven diestro valenciano, que bajó de su habitación con una silla de ruedas acompañado de sus apoderados, compareció en una rueda de prensa en el mencionado centro hospitalario junto a los doctores Máximo García Padrós, cirujano jefe de la plaza de toros de Madrid, y Claudio Gandarias, Jefe de la Unidad de Cirugía Vascular del San Francisco de Asís.

El espada de Benimaclet se mostró agradecido en su primera intervención tanto a los doctores que le han atendido como a la afición que le ha apoyado tras el percance: «Gracias al doctor García Padrós por salvarme la vida en la enfermería y al doctor Gandarias por el trato en el hospital».

En ese sentido, García Padrós explicó que Román se encuentra sin fiebre, se le han retirado los drenajes, se le realizó una transfusión de dos unidades de sangre y ya ha empezado a apoyar el pie aunque «seguirá hospitalizado una semana más». También aclaró que en la enfermería de Las Ventas se realizó una operación de urgencia: «Sabíamos que llevaba algo más y por eso avisamos a los cardiovasculares del hospital».

Asimismo, Román aseguró que «tengo el recuerdo de absolutamente todo, el momento que me coge sentí el pitón dentro y notaba que no me soltaba, sentía que me estaba haciendo mucho daño». En ese sentido, también recordó que se le vino a la mente, en el momento del percance, los nombres de Víctor Barrio y, sobre todo, Iván Fandiño por ser la misma divisa del toro que mató al diestro de Orduña en Air Sur l'Adour en 2017: «Me acordé de Fandiño como lo hago todos los días pero siendo la misma ganadería, se me juntó todo en la cabeza; pensaba que me moría al ver tanta sangre pero me tranquilicé porque estaba en Madrid. Los toreros somos conscientes de que podemos morir en el ruedo».

Sobre los plazos de recuperación, el torero explicó que quiere torear cuanto antes: «Espero que mi vuelta sea en el mes de julio, me gustaría que fuera en Pamplona, la Feria de Julio de València o Santander pero el percance es muy reciente y ya veremos cómo evoluciona la pierna». El doctor García Padrós apuntó que los plazos deben ser lentos porque «tienes que volver en plenas condiciones».