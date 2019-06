Equipo Crónica y Fernand Léger, cara a cara en el IVAM

La planta baja del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) podría considerarse hasta el próximo mes de septiembre una inmensa exposición. En su Galería 1, la obra del francés Fernand Léger se expande como expresión de la vida moderna. Y a pocos pasos, en la Galería 3, Equipo Crónica se mira en las vanguardias y en el propio artista galo.

La exposición del colectivo artístico valenciano «Equipo Crónica, mirándose en el espejo de la vanguardia» reúne más de 80 obras -de 1969 a 1982- entre cuadros, esculturas, carteles, documentos y fotografías del grupo. La muestra, que parte como una investigación de la comisaria Teresa Millet, deja «descubrimientos» como la instalación de un «andamio», situado en el exterior de la sala. Se trata de una pieza que Equipo Crónica realizó para una exposición del Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona en 1971 y que había desaparecido por su carácter efímero. El IVAM lo reconstruye ahora en un claro vínculo con la serie Los constructores de Léger. Una imagen en un catálogo de Fundación Bancaja puso a la comisaria sobre la pista. «No la conocíamos y ha sido un trabajo de investigación, casi detectivesco», dijo este miércoles el director del IVAM, José Miguel G. Cortés al respecto. Además, destacó su sorpresa ante este hallazgo: «Pensábamos que todo estaba contado de Equipo Crónica». «Pero quedan flecos», añadió la comisaria.

Cortés y Millet presentaron la exposición que se puede visitar hasta el próximo 8 de septiembre y que, además, introduce la obra del próximo gran protagonista del IVAM: el artista francés Jean Dubuffet, a quien el museo dedicará una retrospectiva a partir del próximo mes de octubre.

Cortés pidió que el visitante no se deje llevar por el tamaño de la sala en la que se expone Equipo Crónica. «Es una pequeña gran exposición. Las grandes exposiciones no se miden en metros cuadrados, sino en las ideas que contiene». Explicó, también, la vinculación entre Léger y el grupo valenciano. «Léger no solo fue un artista fundamental por su obra, sino también para explicar la de otros artistas, como Equipo Crónica», dijo.

Misión: Encontrar una flor

Por su parte, Millet recordó el proceso de producción de la muestra. Para acometer el encargo del IVAM se puso en contacto con el fotógrafo Francisco Alberola quien tenía «toda la historia» de Equipo Crónica en sus negativos, como las jornadas de trabajo en el estudio del colectivo en la calle Turia. Mientras, el artista Juanvi Monzó, que formó parte de Equipo Crónica, le encargó una misión: «Tienes que encontrar un cartel con una flor amarilla». Y la encontró. Se trata de la imagen que Equipo Crónica eligió para ilustrar un cartel del Partido Comunista en 1974 y que iba firmado por Equipo Gráfico. En él, efectivamente, había una flor «a la manera de Léger», como ellos mismos la definirían.

Esa vinculación de Equipo Crónica con Léger ha servido también a Millet para mostrar la faceta más «propagandística» de Equipo Crónica, que queda en evidencia en un conjunto de carteles que piden el voto para el Partido Comunista para las elecciones de 1977.

A través de la exposición el IVAM descubre obras como Un día en el campo (1971) o Léger en la oficina (1969-1977), donde se pueden identificar elementos apropiados o intervenidos por Equipo Crónica a partir de obras de Léger. «En los años 70 aún no se hablaba de este apropiacionismo de Equipo Crónica que no es más que la colaboración y la continuación entre unos artistas y otros», según el director del IVAM.

De hecho, esta apropiación crítica de referencias a la historia y al arte fue una constante de Equipo Crónica, que, haciendo gala de ello, reinterpretaba a través de sus propios códigos motivos de otros artistas. Analizando las series que el colectivo elaboró en sus 17 años de trabajo es posible encontrar en muchas de ellas alguna referencia a Léger.

«Tanto en Léger como en Equipo Crónica hay un lenguaje claro y una conciencia social pero no propaganda. Sus obras, además, se abren a la presencia de colectivos sociales que hasta el siglo XX habían sido invisibles como la clase obrera», añadió Cortés.

En la muestra, que se nutre fundamentalmente de obras de colecciones particulares (que «nunca pensaron que llegaría a las paredes de un museo», según Millet), las piezas del colectivo valenciano dialogan con tres originales del cubista francés y también con una de Jean Dubuffet. «En el cuadro Este no se escapa!, de la serie completa de Policía y Cultura, también se percibe la influencia de Dubuffet en Equipo Crónica», comentó la comisaria.