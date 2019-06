"Las cosas no van a la velocidad que quisiéramos"

«Lucia di Lammermoor» cerrará la temporada de Les Arts, de la que el intendente hizo una «valoración positiva» gracias al esfuerzo «de la gente de la casa. «Ha habido grandes representaciones y conciertos y el público lo ha respaldado», destacó Jesús Iglesias. Para el futuro pidió «normalidad» y «tranquilidad» para «conseguir la cotidianidad en el hecho artístico». Aun así, reconoció que hay «cuestiones que se deben resolver» con la OCV pero «yo sé trabajar, no hacer milagros y no depende solo de mí». «Hay que luchar contra la normativa, que hace que las cosas no vayan a la velocidad que quisiéramos».