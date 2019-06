Cuenta atrás para un nuevo Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de València busca quien lo dirija. Oficialmente, habrá un nombre sobre la mesa antes de tres meses. Es decir, que el museo de la calle San Pío V estrenará curso con nuevo director. Sin embargo, desde Cultura esperan que los plazos se acorten y en un mes aproximadamente el concurso esté resuelto.

El perfil que busca Cultura se ajusta al de un funcionario o docente como único requisito. No obstante, valorará conocimiento de los periodos históricos y artísticos que abarca el museo, así como licenciaturas en Historia del Arte y Humanidades, pero sin ser estas condición sine qua non para acceder al puesto. Desde la muerte de Fernando Benito, el museo no ha tenido ningún director con formación académica en Historia del Arte.

La historia del museo se remonta a sus orígenes en 1837, cuando su organización y custodia se encomendó a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que la tuvo hasta 1913, cuando se convirtió en una institución autónoma dependiente del Estado y regida por un patronato. Actualmente, más de 100 años después, el museo sigue siendo una institución de titularidad estatal, comandada también por un patronato, aunque su gestión es autonómica. Fue entonces, en 1913, cuando se creó la figura de director del museo y que inauguró el historiador del Arte Luis Tramoyeres Blasco (1854-1920) hasta su fallecimiento en 1920. Le sucedieron el político y escritor José Martínez Aloy (1855-1924), que ocupó el cargo hasta 1924 y el pintor José Benlliure Gil (1855-1937), que simultaneó el cargo de director del museo con el de presidente de la academia hasta junio de 1936.

La incertidumbre de la guerra

Durante el periodo de la guerra civil se perdió gran parte de la documentación, por lo que no puede verificarse la dirección del mismo con certeza. No obstante, el museo sostiene que al frente estuvieron el escultor Vicente Beltrán Grimal (1896-1963) durante un corto período de tiempo, de septiembre a diciembre de 1936, y el pintor Ricardo Verde Rubio (1876-1954), que lo dirigió de 1936 a 1939, seguramente nombrados por el entonces director general de Bellas Artes, Josep Renau.

Tras la contienda estuvo al frente del museo el historiador del Arte Manuel González Martí (1877-1972), quien ocupó el cargo desde 1939 hasta 1964, y bajo su dirección se produjo el traslado a la nueva y definitiva sede del edificio de San Pío V desde el Convento del Carmen.

Le sucedió el historiador del Arte Felipe María Garín Ortiz de Taranco (1908-2005), que estuvo al frente del museo entre 1965 y 1968. Fue presidente de la Real Academia de Bellas Artes de València, miembro de la Academia de San Fernando y candidato en varias ocasiones al Premio Príncipe de Asturias de Bellas Artes. Entre sus reconocimientos están la Medalla de Oro al mérito cultural otorgado por el Ministerio de Cultura, la Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio o el Premio Nacional de Literatura y Crítica de Arte. Su hijo, Felipe Garín Llombart, «heredó» la dirección de la pinacoteca entre 1969 y1990. Con él se iniciaron las obras de reforma del museo. Fue catedrático de Historia del Arte y llegó a ser director del Museo del Prado entre 1991 y 1993. Además, entre 1972 y 1987 dirigió, paralelamente, el Museo Nacional de Cerámica González Martí. Fue también director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.

Tras Garín hijo llegó al primer despacho del entonces conocido como San Pío V Carmen Gracia Beneyto, que habitó entre 1991 y 1993. Doctora en Historia del Arte, gozó de varias becas de investigación nacionales e internacionales que le permitieron especializarse en arte y crítica del siglo XIX en la Universidad de Oxford y trabajar como investigadora en el Instituto de Historia del Arte de Florencia, el Museo d'Orsay de París y a la Hispanic Society of America de Nueva York. Ha sido colaboradora de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, de la cual elaboró más de 70 catálogos de exposiciones.

A su salida, Ximo Company ocupó el cargo hasta 1996. Catedrático de Historia del Arte Moderno, es autor de más de 25 libros y unos 150 artículos en revistas y catálogos especializados, fundamentalmente referidos a Historia Social del Arte y sobre todo Pintura de Época Moderna.

Fernando Benito estuvo cerca de 15 años en el museo, desde 1996 a 2010. También catedrático de Historia del Arte, era experto en el Renacimiento y el Barroco, especialista en pintura valenciana de los siglos XVI al XVIII. Fue autor de la puesta en marcha del «nuevo museo» tras la conclusión de las cuatro primeras fases de su rehabilitación y ampliación. Él fue quien se encargó de diseñar la actual colección permanente del museo. Era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que dirigió durante 14 años. Falleció en 2011.

Funcionarios y arquitectos

Tras él, el museo dejó de tener un director con un perfil académicamente artístico. Paz Olmos -directora entre 2011 y 2014- es funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; José Ignacio Casar Pinazo (2014-2019) es arquitecto, con experiencia en restauración de edificios monumentales y musealización, en la que destacan actuaciones que afectan a la Catedral de Valencia, la iglesia de Santa Catalina o el Museo Histórico de Sagunt. También ha ejercido como arquitecto inspector de Patrimonio de la Generalitat y ha dirigido el Máster de Conservación de Patrimonio de la Universidad Politécnica de València. Desde 1999 dirige la Casa Museo Pinazo, en Godella, que conserva y exhibe los fondos del pintor valenciano y su antepasado Ignacio Pinazo Camarlench. Fue cesado el pasado mes de mayo.

Actualmente y a la espera de resolución de concurso público, se encuentra al frente del museo Margarita Vila, arquitecta y jefa de Servicio de Promoción Cultural y Asistencia Técnica de la Generalitat.