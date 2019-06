"El Reino" es otra forma de mirar el género musical en Cinema Jove

Cinema Jove inauguró ayer en el colegio mayor Rector Peset de València el Encuentro Audiovisual de Jóvenes, dirigido a estudiantes menores de 24 años, residentes en España y que pertenecen a centros educativos, asociaciones juveniles o talleres de imagen. El director del festival, Carlos Madrid, afirmó que así se renueva el apoyo a la sección que dio origen a Cinema Jove y es una forma de reforzar la formación de los más jóvenes en el ámbito audiovisual y cinematográfico.

Este es, junto con las secciones de Largometrajes, Cortometrajes y Webseries, uno de los bloques centrales de la competición del festival y se desarrollará durante tres jornadas en el colegio mayor Rector Peset. Cinema Jove mantiene, por segundo año, su apuesta por la sección «Beats and Frames» con dos largometrajes que tratan el género musical desde otras perspectivas en dos películas que se proyectarán los días 26 y 27 de junio en Radio City ( El Reino e Irvine Welsh's Ectasy).

Las secciones oficiales continúan las proyecciones de largos y cortos. En la filmoteca se podrán ver los largometrajes The Dive (Yona Rozenkier, 2018), Los miembros de la familia (2019) presentada por su director, Mateo Bendesky, y A First Farewell (2018) presentada por su directora, Lina Wang.

En la misma sala, por la tarde se verán dos cortos enmarcados en Proyecciones Especiales: Absència e In-Finity, presentados por sus directores, Ramón Moreno y Senina Moreno, y Noé Aguilera.

En el Teatro Rialto se proyectarán dos nuevos Programas de la Sección Oficial de Cortometrajes. El 1 de julio, con Russa, Lo espeso, Shadow boxing, Suc de síndria y el valenciano Snorkel (Borja Soler, 2019), cuyo proyecto fue presentado a Curt Creixent la pasada edición y se ha visto materializado este año en la Sección Oficial.

Y el Programa 4 con You see the moon, La casa de Julio Iglesias, Benidorm 2017, el corto francés de animación L'heure de l'ours que este año ha competido en Cannes, y Lo siento, mi amor, dirigido por el actor Eduardo Casanova. Además se proyectará el Palmarés 2018 de «Prime the Animation», organizado por la Politècnica.