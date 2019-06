El arte de escribir novela negra a guitarrazos

Música y letra. El novelista valenciano Salva Alemany protagoniza hoy, a partir de las 19.00 horas, la segunda conferencia del ciclo sobre «Literatura y Pop» que organiza el Palau de la Música. Él, que ha batallado en ambos frentes, tiene mucho que contar.

Santos, el protagonista de Alacrán, la última novela del valenciano Salva Alemany, podría ser uno más de los muchos personajes duros, perdedores, buenos y oscuros a la vez, uno de esos tipos que siempre tienen un pasado terrible del que escapar y que pueblan la historia de la novela negra. Santos podría ser un arquetipo, pero tiene algo que le hace diferente a los demás arquetipos. Cuando se dirige a ejecutar un encargo de Don Dimas, Santos escucha «Heartattack and wine» de Tom Waits; cuando los malos recuerdos se agolpan, los digiere con Johnny Cash versioneando «Hurt»; «Things have changed» de Bob Dylan le hace sentir que no está solo, Chet Baker le conduce por el desierto, Prince canta «Purple rain» por la radio de su taller de motos, una camiseta de los Pixies le permite rememorar que alguna vez fue joven.

En las novelas de Alemany -en Alacrán, en la recién reeditada Éire y en su debut, La suerte no existe-, la música es algo más que la banda sonora. Las canciones dibujan personajes, trazan paisajes y describen estados de ánimo. «No es tanto una intención, sino una consecuencia de cómo yo veo la literatura, porque para mí es muy difícil desligarla de la música», explica Alemany, que esta tarde, a partir de las 19.00 horas, participará en la segunda cita del ciclo de conferencias sobre Literatura y Pop que organiza el Palau de la Música de València y tras la cual la banda valenciana Tórtel ofrecerá un concierto.

Alemany, que antes que literato fue músico en bandas como RC Druids y fundador de los añorados estudios Experience, proclama que en sus novelas hay música porque ésta forma parte de su vida y porque la mayoría de sus recuerdos vienen ligados a canciones. «Me sorprende cuando leo una novela y no hay ninguna referencia musical porque me cuesta imaginar una vida así. A mí me sale de forma natural, y cuando en mis novelas aparece la música es porque en ese momento estoy escuchando esa música».

No es que sea un pionero, pero sí es un buen ejemplo de cómo el rock se ha introducido con fuerza en un género -la novela negra-, que hasta ahora parecía un coto del jazz, del blues, un poco del country y, en algunos casos extravagantes, de la música clásica. «Quizá es porque el jazz y el blues hablan de historias que tienen más que ver con la novela negra. Además, son músicas con un fuerte toque de marginalidad, hay músicos de jazz heroinómanos, bluesmen ladrones y cantantes de country con mala suerte. Pero en los últimos años la novela negra se ha abierto muchísimo y eso ha afectado también a la música».

Uno también podría pensar que el rock se ha acabado hermanando con este tipo de literatura porque, como en su día el blues o el jazz, va camino de convertirse en algo marginal o, al menos, situado en el extrarradio de lo popular y masivo. «Definitivamente somos la última generación -acepta Alemany-. Aunque está claro que siempre habrá gente joven a la que le gusta meterse en un garaje y tocar a los Ramones, sé que el rock morirá con nosotros. No tienes más que ir a cualquier concierto para ver que la media de edad del público es de 50 años».

El Alemany que escribe negro no es el mismo que el que tocaba rock hace unos cuantos años, pero no le ha dado la espalda. «Escribir es una forma de seguir siendo el músico al que le gustaba hacer cosas y salir de gira. La escritura es para mí una forma de recuperar esa época. No es tan lejana la figura del escritor y la del músico. Al fin y al cabo, las dos vienen de una necesidad de decir cosas, ya sea con una guitarra en la mano o con un boli sobre un papel».