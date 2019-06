Enrique Ponce se recupera en tiempo récord de su gravísima lesión de rodilla en Fallas

Enrique Ponce volverá en agosto a los ruedos tras la gravísima lesión de rodilla que sufrió la pasada Feria de Fallas. Así lo ha confirmado el torero valenciano en una rueda de prensa esta mañana en Madrid.

Ponce quiere retomar una temporada que se vio interrumpida de manera fortuita por el percance el pasado 18 de marzo en València cuando toreó junto al rejoneador Diego Ventura y Toñete delante de los toros de García Jiménez: "En agosto ya estaré al cien por cien para volver. Todavía estamos barajando fechas pero podría ser el día 10 en El Puerto de Santa María (Cádiz), aunque todavía hay que rematar algunas cosas, y si no sería el 14 en Málaga. Pero la buena noticia es que estoy de vuelta y con más ganas que nunca", manifestó Ponce.

El objetivo del espada de Chiva ha sido acortar plazos y recuperarse en el menor tiempo posible: "Me siento capaz de torear perfectamente porque noto la rodilla estable. Entreno de salón y hago carreras ya porque me veo muy suelto. Me apetece echarme una becerra y sentir las sensaciones de estar en frente del animal pero tengo que el frenar porque el ligamento cruzado necesita un tiempo más de maduración y seguir los plazos de recuperación para que no surja un contratiempo".

Esta decisión de volver a los ruedos llega a los cinco meses de que el doctor Ángel Villamor le operara con éxito durante más de 5 horas el pasado 21 de marzo de su "rodilla catastrófica" con la rotura de los ligamentos cruzado anterior y el lateral interior, los dos meniscos (interior y exterior) y la fractura en 10 centímetros de la meseta tibial.

Por su parte, el doctor Ángel Villamor agradeció el esfuerzo del torero durante la rehabilitación: "No se ha quejado de nada a pesar de los duros de ejercicios fuertes y los meses de trabajo y recuperación".