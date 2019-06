La formación valenciana Spanish Brass celebra sus treinta años de carrera en el festival Serenates, con un concierto en el que el quinteto interpretará en la primera parte el aria de 'Las variaciones Goldberg' y el 'Preludio y fuga en do menor', entre otras, y que continuará con tres 'milongas'.

El concierto tiene lugar este sábado, 29 de junio, en el claustro del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València (UV) a las 22.30 horas, en un evento que conmemorará el 30 aniversario del grupo, detalla la organización del certamen en un comunicado.

Los cinco músicos del conjunto -Carlos Benetó Grau y Juanjo Serna Salvador (trompetas), Manuel Pérez Ortega (trompa), Indalecio Bonet Manrique (trombón) y Sergio Finca Quirós (tuba)- interpretan en la primera parte el aria de 'Las variaciones Goldberg' y el 'Preludio y fuga en do menor', BWV 549 de J. S. Bach, la apertura de 'La forza del destino', de Giuseppe Verdi, el 'Quinteto n.º 1', de Viktor Ewald, y 'Piaf Forever', un arreglo de Thierry Caens.

En la segunda parte, el público puede escuchar tres 'milongas': 'El cafetín de Buenos Aires', de Mariano Mores, 'El día que me quieras', de Carlos Gardel, y 'Lluvia de estrellas', de Osmar Maderna. Además, también disfrutará de 'Pentabrass', de Ramon Cardo, 'De Cai', de Pascual Piqueras, 'Chega de Saudade', de A. C. Jobim, y 'The Sidewinder', de Lee Morgan.

En 1966, el grupo obtuvo el primer premio del sexto Concurso Internacional para Quintetos de Metal 'Ville de Narbonne' (Francia), considerado el de mayor prestigio para esta formación.

Spanish Brass ha participado en algunos de los festivales más importantes del mundo, ha tocado en la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995 y ha grabado la música de la obra teatral 'La Fundación', de Buero Vallejo, para el Centro Dramático Nacional; así como la banda sonora de la película 'Descongélate', de Félix Sabroso, para la productora El Deseo. En 2017 recibió el I Premio Bankia al Talento Musical en la Comunitat Valenciana y ha publicado veinticuatro trabajos discográficos.