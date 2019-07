El clasicismo agridulce de Madeleine Peyroux llega al Festival de Jazz de València

Mientras el desprendimiento del techo de la Sala Rodrigo ha obligado a suspender las actuaciones programadas allí del Festival de Jazz de València, la Sala Iturbi continúa acogiendo sin problemas aparentes los conciertos del certamen. Para hoy está prevista una de las actuaciones más esperadas, la de la compositora y música norteamericana Madeleine Peyroux, quien llega a València para presentar su disco Anthem, publicado el pasado año.

Aunque se dio a conocer transmitiendo una debilidad por el blues y el jazz de otros tiempos y dando aires propios a composiciones de otros, ahora Peyroux pone en valor nuevas canciones en el que los sonidos clásicos y su tono agridulce dialogan con géneros contemporáneos como el folk, el pop o el funk.

El grueso de su repertorio en directo se basa en Anthem, álbum que toma nombre de un tema de Leonard Cohen -y que la artista de Georgia suelen incluir en sus actuaciones-, y del que extrae canciones como «All My Heroes», «Down on Me», «Honey Party», «Last Night When We Were Young» u «On My Own».

Además de la de Cohen, no faltan en sus recitales revisiones bastante libres de composiciones ajenas como la de «Dance me to the end of love» del mismo artista canadiense, «La Javenaise» de Serge Gainsbourg, «Don't Cry Baby», de Bessie Smith, o «(Getting Som Fun) Out of Life», de su también querida Billie Holiday. De sus discos anteriores destacan «Careless love» y «Don't Wait Too Long».