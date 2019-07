Loreena McKennitt, folk inquietante en Vivers

La música y cantante Loreena McKennitt abrirá la gira española de presentación de su nuevo disco Lost Souls, que contiene los primeros temas originales de la canadiense publicados desde hace más de una década, en los Conciertos de Viveros de València con su actuación este miércoles.

En el concierto -que supone la vuelta de McKennitt a València, donde ya actuó en 2008-, la artista estará acompañada por Brian Hugues (guitarras, oud y bouzouki celta), Caroline Lavelle (violonchelo), Hugh Marsh (violín), Dudley Philips (contrabajo) y Robert Brian (batería).

Lost Souls es el primer disco de canciones originales de la compositora desde 2006, cuando publicó An Ancient Muse. A pesar de que la cantante se mantuvo activa a lo largo de esos años, sus trabajos recogían canciones estacionales (A Midwinter Night 's Dream, 2008), antiguas composiciones celtas (The Wind That Shakes The Barley, 2010) o directos (A Mediterranean Odyssey, 2009; Troubadours On The Rhine, 2011).

Hija de una madre enfermera y de un padre comerciante de ganado, esta cantante, compositora y multinstrumentista es una de las artistas más queridas en Canadá y una de las intérpretes de folk contemporáneo más populares a nivel mundial.

A mediados de la década de los 80 irrumpió en el panorama de la música celta afrontándolo con un enfoque literario y experimental, y con material original en el que destacaba su inquietante manera de interpretar el arpa.

A medida que su carrera avanzaba, McKennitt comenzó a incorporar en su repertorio temas en español, gallego y árabe en su repertorio, culminando en un trío de álbumes que definieron su carrera: The Visit (con canciones como «Tango a Evora»), The Mask and Mirror (en el que se encontraban clásicos de su repertorio como «The Mystic's Dream), o The Book of Secrets, donde se encontraban varios de sus temas más conocidos como «The Mummer Dance».

Pero tras la trágica muerte de su prometido en 1998, McKennitt se mantuvo alejada de los escenarios y los estudios de grabación hasta que volvió en 2006 con el aclamado An Ancient Muse, con canciones como «The Gates of Istambul» o «Kecharitomene».

Para Lost Souls, su octavo álbum de estudio, Loreena McKennit terminó composiciones en las que llevaba trabajando décadas y adaptó un poema de W.B. Yeats («The Ballad Of The Fox Hunter»), una balada de John Keats («La Belle Dame Sans Merci») e hizo un homenaje particular a los caídos en la Primera Guerra Mundial («Breaking Of The Sword»). A pesar de mantener su objetivo de seguir la historia de los celtas («Ages Past Ages Hence»), las melodías se adentran en parajes mediterráneos («Spanish Guitars And Night Plazas») y orientales («Sun, Moon And Stars»).