Fallece el actor Arturo Fernández a los 90 años

El actor Arturo Fernández ha muerto a los 90 años. El asturiano permanecía en un hospital de Madrid desde hace días y preocupaba su estado de salud. Su mujer ha informado que falleció esta misma noche. El 4 de abril comenzó la mala racha de salud de Fernández tras ser operado de urgencia del estómago, obligándole a interrumpir la gira de su obra teatral "Alta seducción", con la que llenaba los teatros. Todo fue bien y el actor y empresario, nacido en Gijón en 1929, volvió a casa a los pocos días, pero dos semanas después sufrió una fractura de pierna tras una caída.

Ahora, el rey de la comedia romántica y elegante de la escena española, protagonista de series tan populares como "La casa de los líos" y de películas clásicas de nuestro cine como "Un vaso de whisky", deja una profunda huella en el mundo del teatro, el cine y la televisión. Fernández deja un carrera de enormes éxitos teatrales y televisivos, con llenos continuos en Madrid durante años, y muere con las botas puestas.

Arturo Fernández cumplió 90 años el pasado mes de febrero y siempre ha demostrado que la edad no es un problema en esta profesión ya que nunca ha paralizado su carrera profesional. Hace unos meses, debido a unos problemas de espalda fue cuando por primera vez el actor tuvo que cancelar algunas actuaciones. Desde entonces la vida del asturiano no ha sido fácil ya que ha tenido algunas recaídas por las que ha tenido que estar ingresado, luchando contra una larga enfermedad que finalmente no ha acabado en un final feliz. A partir de hoy, Arturo quedará en la memoria de todos aquellos que le han seguido en los diferentes trabajos que ha realizado para el teatro y para la televisión.

Fernández recibió los títulos de hijo predilecto de su Gijón natal y adoptivo de Oviedo, además de premios como los del Sindicato del Espectáculo al mejor actor (1961 y 1968), Nacional de Interpretación (1962), Nacional de Teatro Pepe Isbert (2002) o la Medalla del Ministerio de Cultura al Mérito en Bellas Artes (2004).

El artista estuvo casado entre 1967 y 1978 con la aristócrata María Isabel Sensat Marqués, con quien tuvo tres hijos. Desde 1980, su pareja es Carmen Quesada.