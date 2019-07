Divinas palabras (y sonidos) en Sagunt a Escena

Será un Sagunt a Escena de muchas palabras, escritas por Shakespeare, Cervantes o Valle-Inclán; dirigidas por Mario Gas, Juan Carrillo o José Carlos Plaza; o pronunciadas por José María Pou, Jordi Collado o María Adánez. Pero será, sobre todo, un Sagunt a Escena con muchos sonidos.

Presentada ayer en el Principal de València bajo el lema «Paraules i sons», en la 36 edición del festival de teatro más importante de la Comunitat Valenciana la música ha adquirido una importancia especial. De los nueve espectáculos programados en el Teatro Romano, cuatro son actuaciones musicales: la de la Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana el 31 de julio, la de Yamato The Drummers of Japan el 11 de agosto, la de Spanish Brass y Carles Dénia el 20 con el espectáculo Mira si he corregut terres, y la de Mastodonte de Asier Etxeandia y Enrico Barbaro el 22.

Además, habrá ballet con El Quijote del Plata dirigido por Igor Yebra (el 6 de agosto), y flamenco con Bailando con 'Carmen' (31 de agosto) de la compañía de Óscar de Manuel. Y el 2, 3 y 4 de agosto se representará Rodrigo, querido maestro, un recorrido por la vida y obra del compositor saguntino.

Así pues, mucha música y menos teatro clásico que en anteriores ediciones. Si el pasado año pasaron por la escena Antígona, Filoctetes, Edipo o Fedra, en esta edición el único «romano» será el Viejo amigo Cicerón escrito por Ernesto Caballero, interpretado por José María Pou y dirigido por Mario Gas. Una obra sobre el coraje cívico, la coherencia, el aprendizaje y el apetito de poder que se estrenó ayer en Mérida.

Otro clásico es el esperpéntico hidrocéfalo de Divinas palabras, la obra escrita por Ramón María del Valle-Inclán en 1919 que llegará a Sagunt a Escena el 24 y 25 de agosto bajo la dirección de José Carlos Plaza y con María Adánez como protagonista. La cuota valenciana la completa el 26 de julio Somni, una producción del Institut Valencià de Cultura (IVC) estrenada el pasado 10 de mayo en el Principal de Castelló que adapta el Sueño de una noche de verano de Shakespeare con la dirección de Juan Carrillo y con la dramaturgia de Núria Vizcarro.

A estas representaciones hay que sumar las del «Off Romà» que tendrá lugar en varios espacios de la localidad hasta llegar a los 32 montajes incluidos en este programa presentado ayer por el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, el director del certamen, Juan Vicente Martínez Luciano, y la nueva secretaria autonómica de Cultura, Raquel Tamarit, quien destacó el incremento del 11 % en el presupuesto hasta llegar a los 460.000 euros. Tamarit reclamó, no obstante, una mayor implicación económica del Ministerio de Cultura. En este sentido, Martínez Luciano consideró beneficioso que se creara un patronato de Sagunt a Escena como los que han facilitado las inversiones de todas las administraciones en los festivales de Almagro y Mérida. Pero también indicó el director «poder preparar durante todo el año» el certamen, algo que en la actualidad no es posible.



Programación

Teatro romano

26 de juliol SOMNI, a partir de Somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare. IVC. Dramatúrgia: Núria Vizcarro. Direcció: Juan Carrillo

31 de juliol LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA. Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana. Prod. IVC.

Direcció musical: Pablo Rus Broseta. Direcció escènica i coreografia: Asun Noales. Obras de Mussorgsky, Stravinsky y García Vitoria.

2,3 i 4 d'agost RODRIGO, QUERIDO MAESTRO Passió per Sagunt. Direcció: Amparo Vayá

6 d'agost EL QUIJOTE DEL PLATA BNS Ballet Nacional Sodre – Uruguay. Dir: Igor Yebra. Cor: Blanca Li.

8 i 9 d'agost VIEJO AMIGO CICERÓN de Ernesto Caballero. Teatre Romea de Barcelona i Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Direcció: Mario Gas. Con José María Pou.

11 d'agost JHONETSU «PASSION» Yamato – The Drummers of Japan

17 d'agost XV GALA BENÉFICA DE L'ALZHEIMER

20 d'agost MIRA SI HEM CORREGUT TERRES€ Spanish Brass i Carles Dénia

22 d'agost MASTODONTE Asier Etxeandia i Enrico Barbaro

24 i 25 d'agost DIVINAS PALABRAS de Ramón María del Valle-Inclán. Prod. Faraute. Dir: José Carlos Plaza. Con María Adanez y Javier Bermejo.

31 d'agost BAILANDO CON «CARMEN» Cía Flamenco Sinfónico Óscar de Manuel. Direcció i composició: Óscar de Manuel



Off Romà

PORT DE SAGUNT. CENTRE CÍVIC

24 de juliol MÁS ALLÁ DEL ZAGÜAN

Voluta Circo. Dir: Pau Portabella

27 de juliol IMMAGINARIA Teatro Nelle Foglie Dir: Niño Retrete

SAGUNT. GLORIETA

25 de juliol MEMPHIS ROCK & CIRK

La Finestra Nou Circ

Dir. art: Yevgeni Mayorga

SAGUNT. CARRER DEL CASTELL

Del 25 de juliol al 31 d'agost LA TIRA DE DONES

SAGUNT. PUJADA AL CASTELL

25 de juliol NOTES A LA CIUTAT

Luis Sanz

dies 26 de juliol, 2,9,16, 23 i 30 d'agost FESTIVAL RESSONA SAGUNT

30 de juliol ITER

14 d'agost SILENCIS

27 d'agost ESPERA

CENTRE CULTURAL MARIO MONREAL

7 d'agost HAMLET de William Shakespeare. Bambalina Teatre Practicable

14 d'agost LAZARILLO, EL HAMBRIENTO Teatro de la Resistencia

21 d'agost SHHHH! La Intensa

28 d'agost INSTRUCCIONS PER A NO TENIR POR SI VE LA PASTORA La Ravalera

MUSEU ARQUEOLÒGIC 1,7,10,13, 15,17,22 i 29 d'agost

MI CITA CON ESCIPIÓN

6,8,9, 24 i 25 d'agost MENUTS A ESCENA

CASA DELS BERENGUERS

19 i 20 d'agost JUICIO Y MUERTE DE SÓCRATES

PORT. CASINO VELL

4 de setembre CON DOS COPLAS DE MAS

7 de setembre LAMPARA MINERA 2019 Festival Internacional Cante de las Minas Ayto. de La Unión i Fundació Cante de las Minas