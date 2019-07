Woody Allen adaptará una ópera cómica de Puccini para La Scala de Milán

El director estadounidense Woody Allen debutará el próximo sábado en La Scala de Milán, uno de los mayores templos de la lírica mundial, con su adaptación de la ópera cómica "Gianni Schicchi" de Giacomo Puccini, informó la institución.

El cineasta recurrirá a los alumnos de la Academia de La Scala para representar esta obra que ya presentó en Los Ángeles en 2015, una comedia de un acto compuesta por Puccini en 1917 y que ahora llega a las tablas de esta importante ópera italiana.

Pero lo hará con un final diferente, cambiado por el director, según ha asegurado él mismo, sin desvelar en qué consistirá esta modificación.

Al frente de la orquesta se pondrá el director húngaro Ádam Fischer, mientras que el protagonista será el barítono italiano Ambrogio Maestri, que hará de Gianni Schicchi, un personaje de la Florencia medieval que acaba en el Infierno recreado por Dante.

La obra será representada en seis ocasiones desde el sábado hasta el 19 de julio y compartirá sesión con una ópera de Antonio Salieri.

"Lo que me gusta es que es una obra breve y cómica porque creo que no sería capaz de dirigir una ópera completa. Dura solo una hora y sentí que podría intentarlo. Es una pieza divertida y me siento más cómodo haciendo algo cómico", declaró en un vídeo de La Scala.

Allen, marcado por la polémica a raíz de las acusaciones de abusos sexuales en su contra, declaró en la presentación de su obra que se ha inspirado en el neorrealismo italiano y reconoció que su cine siempre ha sido especialmente apreciado en Europa.

"Tengo cincuenta años de carrera pero por alguna razón que desconozco siempre he sentido mucho afecto en Europa. Incluso cuando mis obras no fueron tan bien acogidas, fueron un éxito en Francia, Italia y Alemania. Quizá es porque siempre fui un gran admirador de la cinematografía europea", señaló.

Tras esta experiencia en las tablas milanesas, el director de cintas como "Annie Hall" (1977) o "Midnight in Paris" (2011) volará a la ciudad española de San Sebastián para rodar las secuencias de su próxima película.