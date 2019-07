Artur Heras: "Por fin tengo la visión que reclamaba José de Ribera"

«No escribí un libro sobre José de Ribera cuando tenía 30 años por pudor. Gracias a la experiencia, ahora por fin puedo decir que tengo la visión que reclamaba Ribera». Esas fueron las palabras de Artur Heras durante la presentación de Ribera i jo. Un diari (Alfons el Magnànim), una obra en la que narra su vida en paralelo a la de Lo Spagnoletto, el pintor setabense que desarrolló toda su carrera en Roma y Nápoles. La sala Gregori Mayans del MuVIM se llenó ayer para la presentación de esta obra «atípica», que mezcla ilustración y literatura. El escritor Manuel Vicent y el director del Instituto de Humanidades y Patrimonio del Magnànim, Anacleto Ferrer, acompañaron a Heras, emocionado por el éxito de convocatoria. «Tengo la cabeza como si tuviera 18 años», aseguró el pintor.

En Ribera i jo, Heras hace un viaje imaginario por la producción de quien fue un referente pictórico del Barroco. Desde Xàtiva hasta Nápoles, el artista establece un contacto visual y literario muy personal con la vida y la producción de su paisano. Alfons el Magnànim ha editado la obra en valenciano y la editorial Media Vaca, Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural 2018, ha hecho lo propio en castellano.

«Los dos compartimos algunos paralelismos. Dejamos la casa de nuestros padres a los 12 años», explicó Heras, quien reconoció que «pese a no tener casi información de los primeros años de Ribera», pudo hacerse una idea de «las sensaciones que pudieron haber formado su espíritu». «Los dos compartimos imágenes, olores y sonidos de nuestra infancia en Xàtiva», aseguró. Heras aclaró, además, que Ribera i jo no es un diario «al estilo Josep Pla», ya que no incluye hechos detallados». «Es un diario donde recojo percepciones comunes con Ribera y otras que tienen que ver con las visitas a Nápoles y Roma. Además, yo no soy como Pla. Soy irregular e inconstante», añadió. La obra no tiene ni número de páginas ni fechas que guíen al lector por las vidas de estos dos artistas. «Era una manera de dejar el libro aún más desnudo», justificó Heras.

Según el escritor valenciano Manuel Vicent, este diario «se bebe como un licor deliciosamente amargo». «Es puro Heras, el que siempre se ha movido en el ingenio dadaísta. Utiliza la imaginación contra los principios establecidos», aseguró Vicent para añadir: «El arte no sirve de nada si no destrona a los antiguos dioses».

Anacleto Ferrer, por su parte, aseguró que la obra es «un cuaderno de bitácora de un viaje insólito y fascinante a través de dos biografías confrontadas estéticamente».

El cantante Raimon, cuya participación estaba prevista, no pudo acudir a causa de «un problema físico», según Heras, que lo retenía en su casa de Xàbia. El artista saludó a Heras a través de una carta que el pintor leyó ante los presentes. «Es un libro vivo que combina erudición y amenidad. Hace honor a su título y hace honor a la ciudad de Xàtiva». La obra se presentará hoy en la capital de La Costera de la mano de Manuel Vicent, Heras y Ferrer. Será a las 19.30 horas en la Casa de Cultura.

Artur Heras es uno de los artistas contemporáneos valencianos más destacado. Nacido en Xàtiva en 1945, en su juventud formó parte activa del movimiento renovador de la figuración. Paralelamente a su actividad artística, fue el director de la mítica Sala Parpalló entre 1980-1995, desde la cual dio a conocer las obras de grandes artistas de relevancia internacional.