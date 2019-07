"Julio Iglesias debe hacerse la prueba del ADN porque tiene un hijo maravilloso"

El juicio por la presunta paternidad de Julio Iglesias quedó ayer visto para sentencia. La Fiscalía solicitó ayer al titular del Juzgado de Primera Instancia 13 que falle a favor del presunto hijo del cantante, Javier Sánchez Santos. El Ministerio Público consideraba que esta nueva demanda era causa juzgada pero, al haber sido rechazada esta tesis por el magistrado, solicita que se reconozca la paternidad del cantante sobre Javier Santos, ante la negativa sistemática del cantante a someterse a la prueba de paternidad.

La vista se celebró ayer a puerta cerrada, como el resto de las sesiones. Y tuvo como novedad la declaración de la madre del demandante, Maria Edite Santos. A la llegada de ambos a la Ciudad de la Justicia, Javier Sánchez Sánchez denunció que tanto su madre como él mismo son «víctimas de un error de forma por el Estado. Esperemos que esta vez se haga justicia y se centren en el fondo», según la agencia Europa Press.

Tras la vista, que se prolongó poco más de una hora, el abogado de Julio Iglesias, Fernando Falomir, explicó que habían aportado diversa documentación. Y que Julio Iglesias «de momento no tiene que hacerse la prueba [de paternidad]: Vamos a esperar a ver qué ocurre y los posibles recursos que se presentarán». El letrado recrodó que el cantante «ya se ha sometido en tres ocasiones anteriores a un procedimiento y se le ha absuelto» aunque aseguró que «la prueba se la hará cuando definitivamente digan que esto no ha servido para nada. Si cabe y procede no va a haber ningún problema».

El letrado de Javier Sánchez Santos, Fernando Osuna, salió muy satisfecho de la vista. «Estamos contentísimos, el juicio ha salido fenomenal».

Junto a él, compareció ante losperiodistas Maria Edite Santos Raposo que ayer compareció como testigo en la vista. La madre de Javier Sánchez aseguró que declaró «con la verdad» por lo que aseguró que tiene «mucha confianza en la justicia». También aprovechó la presencia de los numérosos periodistas para reprochar al cantante que no se presente al juicio ni se someta a la prueba de ADN: «Yo doy la cara, Julio no la da». Por ello pidió al autor de «Soy un truhán, soy un señor» que «termine ya de una vez y que se haga las pruebas de ADN porque tiene un hijo maravilloso que se lo ha perdido, estoy muy orgulloso de él», defendió.

El letrado Fernando Osuna espera la sentencia «en cuatro o cinco días, porque este juzgado es muy rápido en resolver».