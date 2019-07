"Los daños impiden la habitabilidad del Palau"

El informe que los Bomberos de València presentaron el pasado martes a la dirección del Palau de la Música sobre las posibles causas de la caída de parte del techo de la Sala Rodrigo, es contundente: el edificio sufre «daños importantes» que «impiden su habitabilidad», además de un «progresivo deterioro». Todo ello requiere «intervenciones de reparación o sustitución y la adopción de medidas inmediatas».

Este informe se presentó el martes y la adopción de medidas fue, efectivamente, inmediata: cerrar las salas Rodrigo (donde tuvo lugar el desprendimiento) e Iturbi (la principal, donde también cayó parte del techo en noviembre); trasladar los conciertos programados allí, sobre todo los de Festival de Jazz a otros auditorios de la ciudad; y contactar con empresas especializadas para que realicen informes del estado del edificio. Pero, a tenor de lo que escriben los bomberos, conviene no ser demasiado optimista.

Explican los bomberos que el desprendimiento que tuvo lugar el sábado de madrugada ha afectado a una zona de unos 30 metros cuadrados de superficie del recubrimiento de láminas de madera del techo de la sala. Las láminas se han despegado de la estructura y los bomberos observan que el aglomerado «se disgrega con facilidad» y que en las superficies de contacto entre la estructura y los tableros se observan restos de cola aún adheridos.

Tal como ya adelantó la dirección del Palau de la Música, y a falta de que una empresa especializada estudie lo ocurrido, la culpa del desprendimiento sería de una de una «acumulación de humedades por condensación» provocadas por la conducción de climatización que transcurre longitudinalmente a lo largo de la zona de la caída. Así lo indican los bomberos que no observan indicios de filtraciones externas y sí que uno de los tramos de la conducción principal se ha desprendido «aunque no se puede determinar si su caída ha provocado el desprendimiento de las láminas o, por el contrario, dicho tramo ha caído arrastrado por algún tipo de anclaje existente».

El informe también relata como, una vez inspeccionada la sala Rodrigo, los bomberos inspeccionan visualmente la parte inferior del techo de la Iturbi y la zona de mantenimiento entre la cubierta exterior y la bóveda interior. No aprecian signos de desprendimiento o desplazamiento en las láminas, pero advierten que no han podido acceder a inspeccionar la zona de las conchas acústicas.

«Dado que los materiales de construcción, estructura de madera y tableros aglomerados, y las técnicas de construcción son las mismas a las utilizadas en la sala Rodrigo -concluyen los bomberos- no es posible descartar la existencia de las mismas patologías por lo que no se recomienda la apertura al público de estas salas mientras no se inspeccione adecuadamente y se proceda a la reparación por parte de una empresa especializada».



Más partida para conservación

Ayer, el mismo día en el que el alcalde Joan Ribó facilitaba al resto de partidos en la junta de portavoces el informe de los Bomberos de València, el comité de empresa del Palau de la Música hacía público un comunicado criticando la insuficiencia de las partidas presupuestarias destinadas al mantenimiento del edificio, sobre todo después de que en noviembre del pasado año las filtraciones de agua tras varios días de intensas lluvias provocaran la caída de varias placas de la concha acústica de la sala José Iturbi.

En este comunicado los trabajadores informan de que han mantenido reuniones con los grupos municipales del PSPV-PSOE, PP y Ciudadanos, a petición de los políticos.

«Tras el desprendimiento de parte del techo de la sala Rodrigo del auditorio valenciano, tanto estos partidos como el Comité coinciden en que las partidas presupuestarias que dedica el Ayuntamiento de València a maquinaria, instalaciones, utillaje, reparaciones, mantenimiento y conservación del edificio deben y debieron incrementarse desde hace años debido a la edad del mismo (32 años, actualmente), siendo que se redujeron, sobre todo, en 2019».

«Por otro lado, también se coincide en que debieron incrementarse también las revisiones del edificio (como decimos, debido a su edad), pues ya avisaba la caída de restos del techo que se produjo en la tribuna par de la sala Iturbi en noviembre de 2018», añaden los trabajadores. Asimismo, reclaman una «revisión integral del edificio, porque el mantenimiento no puede estar sujeto a lo que marca la ley, solamente».

Por su parte, el portavoz de Cs, Fernando Giner, reclamó una auditoría del edificio del Palau y un plan de inversiones. «En vez de poner al día las instalaciones, Gloria Tello hizo una auditoría del personal que se quedó en papel mojado», recordó Giner, que también recordó que «el presupuesto de mantenimiento en 2017 era de 16.000 euros y para este año ha presupuestado sólo 6.000 euros».