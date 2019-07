Del indie al trap y del reggae al surf en la Pèrgola de la Marina

A partir del 21 de septiembre, con el concierto de los valencianos Gener y Donallop, la Pèrgola de la Marina de València volverá a acoger actuaciones musicales todos los sábados a mediodía. En la programación de la próxima temporada destacan actuaciones como las de los británicos The Wedding Present, McEnroe, Texxcoco, Tachenko o Monterrosa.

«La treintena de propuestas sonoras que conforman el cartel de septiembre a diciembre, destaca la calidad, la originalidad y la variedad artística, así como la presencia rica y constante de mujeres sobre el escenario y la simbiosis entre artistas locales, nacionales e internacionales», señalan los organizadores en un comunicado.

Las actuaciones son gratuitas y diurnas (de 11.30 a 14.30 horas), «todo un tributo a la luz del Mediterráneo y una apuesta firme por los conciertos abiertos a todos los públicos, desde la gente más joven a las familias. El ciclo se ha consolidando como el plan perfecto para arrancar el fin de semana en una urbe con condiciones idóneas para la música al aire libre y junto al mar durante todo el año», añaden.

Para la segunda jornada del ciclo La Pèrgola se reserva uno de los grandes nombres del pop independiente de los 80 y 90, el de los británicos The Wedding Present, que actuarán junto a los valencianos Punxsutawney Phil. Hace años que València es una parada obligatoria para los habitualmente irreprochables conciertos de la banda que encabeza el tan vehemente como sensible David Gedge, cabeza visible de la formación que en 1987 debutó con el ya legendario George Best o que tendió puentes entre el indie británico y el grunge estadounidense con Seamonsters (1991).

El 5 de octubre, soul y garaje se darán la mano con los conciertos de Los Volcanes, Las Infrarrojas y Calivvula. Atención Tsunami, Uniforms y los valencianos Peepshow actuarán el 12; y el 19 llegará la Fiesta Reggae con Mediterranean Roots y Escarlates. El mes los cerrarán los «stoner» Diavlo (banda encabezada por el exbatería de Dover, Jesús Antúnez) e Inèrcia.

Noviembre empieza con la fiesta de Surforama, que contará con el italiano Surfer Joe. El 16 estará dedicado a los nuevos ritmos urbanos con Megansito El Guapo, Miqui Brightside, Luna Ki y Monterrosa, el dúo formado por Rocío Saiz, de las Chillers, y Esnórquel DJ. Baywaves, Lois y Y.O.Y.O. actuarán el 23 de noviembre, mes que concluirá con Mcenroe y Los Sara Fontán.

Los dos últimos conciertos de la temporada serán los de Texxcoco y Burnin Chichi el 7 de diciembre, y de Tachenko y los valencianos Novembre Elèctric el 14.