"No es el mejor FIB, pero tampoco el peor"

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que comienza el próximo 18 de julio, espera superar las 120.000 ventas de entradas en su vigésima quinta edición, que tendrá como cabezas de cartel a Kings Of Leon, Lana del Rey, Fatboy Slim y Vetusta Morla. El director del FIB, Melvin Benn, aseguró ayer en la rueda de prensa de presentación que esta «no es una de las mejores ediciones, pero tampoco de las peores», aunque habrá «algo menos de público que en 2017 y 2018».

El maestro del ritmo Fatboy Slim encabezará la primera jornada del FIB con todo su arsenal de baile, seguido del rapero Action Bronson, el pop de Marina y la intensidad de Kodaline, Fontaines D.C. y Novio Caballo.

El viernes 19 será el día de Lana del Rey como cabeza de cartel, en una jornada en la que también actuarán The 1975 con su colección de éxitos, Krept x Konan, Gorgon City (Live), The Hunna, La M.O.D.A., Gerry Cinnamon o Yellow Days, entre otros. Kings of Leon encabezarán el sábado 20 de julio su único directo en España, un día en el se subirán al escenario asimismo artistas como Jess Glynne, Blossoms, You me at six, Carolina Durante o Belako, entre otros. El domingo 21 será la fecha en la que Vetusta Morla interpretará su primer disco, Un día en el Mundo, mientras que los infalibles Franz Ferdinand, George Ezra o el nuevo rap de Octavias.