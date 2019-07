El MuVIM cerrará de septiembre a Navidad por obras en el sistema de climatización

Los aires acondicionados se están convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para los gestores culturales públicos. Hace dos semanas, el Palau de la Música cerraba de manera urgente ante la caída de parte del techo de la Sala Rodrigo debido al deterioro de una parte del material de recubrimiento del techo de la salas, un desprendimiento provocado por la acumulación de humedades por condensación causadas por la conducción de climatización.

Ahora, apenas diez días después, el director del Museu Valencià de la Ilustració i de la Modernitat (MuVIM), Rafael Company, anunció ayer que el centro cerrará «parcialmente» a partir del próximo 9 de septiembre para acometer obras en el sistema de climatización. Pero, que no cunda el pánico. En esta ocasión, la intervención no es una cuestión de urgencia derivada de incidente alguno. Según explicó Company, estas obras «se anunciaron hace años y el proyecto ya está listo», añadió.

Los trabajos -avanzó en compañía del jefe de exposiciones del museo, Amador Griñó- se prolongarán durante todo el otoño. Al respecto, Griñó vaticinó que la totalidad del museo no reabrirá hasta pasadas las fiestas navideñas. Mientras tanto, sí anunciaron que las exposiciones programadas para ese periodo se trasladarán a otros espacios como el Almudín, también dependiente de la Diputación de València.

No obstante, según dijo Company, el museo no cerrará completamente, pues la intención es mantener abierta la exposición temporal, así como también se podrá visitar la entrada del museo o el «cubo» situado en el exterior.

Company recordó que estas intervenciones estaban previstas desde hace «mucho tiempo». «Son obras de gran complejidad técnica. Hace año y medio dijimos que las íbamos a acometer en breve, pero no pudo ser», señaló Company que, aunque no supo precisar el presupuesto, sí estimó en «cientos de miles de euros».

El máximo responsable del museo añadió, además, que la fecha para poner en marcha las obras debía estar fuera de la «temporada alta» de visitantes. «Es imposible cerrar en verano por la afluencia de turismo», dijo.

Además, Griñó aplaudió la necesidad de acometer estas intervenciones en el sistema de climatización. «La climatización es muy importante a nivel de sala para poder mantener las obras en perfecto estado» concluyó.