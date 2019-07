"La Guardia Civil nos acaba de tirar porque el festival no se hace"

«Nos acabamos de enterar en la puerta mismo de que el festival no se hace, nos acaba de tirar la Guardia Civil», explicaban por la tarde Javi, Marc, Álvaro y Jose, cuatro jóvenes que tenían planeado pasar el fin de semana en el Marenostrum Xperience. Tampoco se habían enterado de la cancelación Camila e Irene porque «hace unas horas (a las 13) nos habían mandado un mensaje por móvil diciendo que se hacía». «Si no se hace vamos a reclamar la entrada. No me importan los 20 euros, me importa que se hagan medio ricos con los 20 euros de cada uno de nosotros», subrayaban Sandra, Neus y Javi, los tres vecinos de Pinedo. «Hace unos días salió una noticia diciendo que no tenían el permiso, pero luego pusieron un comunicado oficial diciendo que sí se hacía y que esperáramos», explicaba por la mañana otro joven que había acudido hasta el recinto para que le pusieran la pulsera de acceso.