"Cuando el miedo se va hay que andarse con ojo"

Pasear por el IVAM con Paco Roca es difícil. El Premio Nacional de Cómic ya es una de las caras más reconocibles dentro del sector cultural valenciano y se nota. Tanto visitantes como trabajadores detienen el paso del historietista para pedirle una dedicatoria. «Este museo ha sido mi casa durante un año», asegura el dibujante, que ayer presentó Diario del dibujante de 'El dibuixar', una crónica dibujada sobre el proceso de creación de su primera muestra en un museo. «Pasé mucho tiempo en la cafetería. Adelantando trabajo», asegura el dibujante después de que una camarera interrumpiera nuestra charla para darle las gracias por incluirla en su historieta. Y es que nadie en el IVAM se ha librado de del rotulador negro de Roca. El director del museo, José Miguel G. Cortés; el comisario de la muestra, Álvaro Pons; los responsables de seguridad... todos aparecen en Diario del dibujante, que es en realidad un homenaje a los trabajadores del museo.

Tal y como ha confesado el dibujante, la muestra ha conseguido «reformular» su concepto sobre el noveno arte. «Este género ha estado muy ligado al formato desde su nacimiento. Plasmar una historieta en una pared me ha obligado a abrir la mente por completo», asegura Roca. El dibujante compara el desafío de exponer en el IVAM con la creación de La casa, la novela gráfica pensada para leerse en horizontal. «Parece una tontería, pero eso lo cambiaba todo», añade. Roca, por otra parte, asegura que agradeció este desafío para poder enfrentarse a un proyecto con «la ilusión de del principio». «Realmente, quien tuvo esta idea revolucionaria fue el propio IVAM. Cuando te imaginas una exposición sobre cómic piensas que la organización quiere exponer láminas. Pero el museo valenciano no quería nada de eso. Me dijeron que podía hacer lo que quisiera. Lo que yo sé hacer es contar historias de manera secuencial, así que tenía claro que había que contar una historia y ésta debía ser muda, ya que sería difícil para el visitante leer durante toda la muestra».

En Diario del dibujante, Paco Roca también refleja los miedos y las inseguridades a los que se enfrenta un creador. En un pasaje del cómic, uno de los personajes le pregunta a Roca: «¿Seguimos así? Yo pensaba que con el tiempo los miedos desaparecían», a lo que él contesta: «Error. Nunca se van. Hay que aprender a vivir con ellos».

«Daba vértigo al principio. Sobre todo tenía miedo por la gran cantidad de posibilidades que se planteaban. Pero al final, cuando sientes que una idea es buena, tienes que apostar todo por ella».

Según Roca, los creadores se arriesgan a acomodarse. «Cuando no hay miedo es cuando hay que andarse con ojo. Eso significa que no te has arriesgado mucho o que siempre escoges el mismo camino», explica, que asegura que «hay que hacerse al miedo». «Bajo presión, trabajo mejor». En este caso, tanto el formato -una sala de exposiciones- como la historia generaban esa presión. «No quería meter la pata (ríe). Esta era una exposición anómala, de algún modo estábamos haciendo historia, y quería que saliera bien, porque podía afectar a la relación que tiene el museo con el cómic», explica el valenciano.

Diario del dibujante arranca con la visita de Paco Roca al museo pocos días después de su inauguración, hace ya 30 años. En ese momento, Roca era alumno de la Escuela de Artes y Oficios. «El IVAM era el edificio más chulo de València». El cómic hace las veces de catálogo de la exposición, ya que incluye instantáneas de la muestra, que se clausuró en junio. También es un epílogo del paso de Roca por el IVAM. «Me da mucha pena, me encantaría poder volver», asegura el dibujante ante una posible colaboración futura. Aunque Roca sabe que no es un adiós definitivo. La exposición itinerará por otros espacios de la Comunitat Valenciana. ¿El IVAM de Alcoi? Todavía es una incógnita.