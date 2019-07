Pepe Moll de Alba comparte territorio con Goya en una gran muestra en Italia

Una cita imprescindible con el arte de ayer y el arte de hoy para tender puentes al arte del mañana se inaugura este sábado en el Palacio Bourbon del Monte, en Monte Santa Maria Tiberina (Perugia). Se trata de la exposición «Territorio Goya», que acogerá autorretratos originales, dibujos y pinturas del genio español, además de obras de maestros italianos que dejaron huella en el gigante aragonés durante su formación juvenil, entre ellas dos réplicas de Rafael. Y, como contraste lúcido y elocuente, el trabajo audaz y combativo del español Pepe Moll de Alba con la exposición «Romper viejos hábitos», formada por los cuadros que alimentaron el libro del mismo título, publicado por Vegueta Ediciones.

La imagen central de esta obra es una peluca rococó. No da Pepe Moll pincelada sin hilo porque «de lo que estoy hablando es del tiempo que estamos viviendo y planteo esta pregunta '¿Cómo mantenerse intacto ante la tormenta?' Vivimos un momento en el que cualquiera puede sentir algún tipo de tormenta en su vida. El tiempo nuevo traerá consigo fascinantes novedades que ni podemos imaginar, la creación de trabajos que no existen y la creatividad encontrará la manera de irse adaptando». «Hubo un tiempo, después de la Revolución Francesa en que las personas se quitaron aquellas pelucas blancas. Pero hubo un periodo de transición en que convivían personas con pelucas con aquellos que se las habían quitado. Y en este punto es donde conecto con el tiempo de Goya, cuando lo viejo aún no ha desaparecido y lo nuevo no termina de llegar», reflexiona.

Pepe Moll de Alba (Barcelona, 1966) estudió pintura en Múnich, diseño gráfico e ilustración en Stuttgart y terminó su formación artística en Roma. Ha expuesto su obra en Barcelona, València o Perugia. Desde hace dos décadas es el director artístico de la editorial Alba, para la que ha diseñado más de mil cubiertas, sus libros han obtenido el Premio Nacional al Libro Mejor Editado y han sido expuestos entre los libros más bellos del siglo XX en la Biblioteca Nacional de Madrid.