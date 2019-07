"Pedro Cavadas ha vuelto a obrar el milagro en mi pierna gracias a Dios"

El matador de toros valenciano Vicente Ruiz, «El Soro», sigue convaleciente en su domicilio familiar de Foios después de recibir el alta hospitalaria el pasado martes de su operación número 39. El doctor Pedro Cavadas volvió a intervenir al torero el viernes de la semana pasada para tratar de fijar la prótesis de titanio de su rodilla izquierda, en la que sufría una grave infección aguda y un desplazamiento de la misma desde el pasado mes de septiembre: «Estoy bien porque la pierna tiene buen color, no tengo dolor ni fiebre y la infección está remitiendo poco a poco. Cavadas, que ha vuelto a obrar el milagro en mi pierna gracias a Dios, se merece el Premio Nobel de Medicina porque es un cirujano que llega donde los otros no pueden. Siempre recurrimos a él en el último momento y nos salva», asegura el maestro valenciano a Levante-EMV con un tono de voz natural y consistente, dejando constancia de la fuerza que le caracteriza. El objetivo de la intervención fue fijar la prótesis en una pierna muy maltrecha: «Entré a quirófano muy preocupado porque había una alta probabilidad de perder la pierna y no estaba mentalizado. El doctor me dijo que no me preocupara pero que la prótesis no me la podía cambiar porque no hay hueso en la pierna para fijar una nueva».

El cirujano, dejando constancia de su vocación humana, llama al diestro valenciano todos los días para interesarse sobre la evolución: «Lo primero que me dice es que mueva la pierna porque antes me costaba un mundo doblarla por el dolor me hacía y yo le respondo que no va a poder ir por València porque el mundo del toro lo va a sacar por la puerta grande». Ahora, El Soro, que el jueves ya salió de casa en silla de ruedas para hacer su programa de radio, tiene la ilusión puesta en los valencianos que actúan esta Feria de Julio: «Estoy muy contento de ver anunciado a Jesús Chover en València. He organizado varios tentaderos en Núñez de Tarifa, Paco Galache y Cebada Gago para el propio Chover, Duque y Varea. A los novilleros Borja Collado y Miguel Polope también los ayudaré a con tentaderos para que estén preparados. Mi ilusión siempre está depositada en la cantera de València».