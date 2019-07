Risas de cine en un claustro gótico

El Centre del Carme ofrecerá durante todo el mes de agosto un ciclo de cine en torno a la comedia europea. Así, todos los días de la semana (salvo los lunes, en los que el museo permanece cerrado), el centro proyectará en su claustro gótico un título a las 22 horas. La entrada será gratuita. Este ciclo ofrece un recorrido sobre las diferentes formas de humor que ha dado Europa desde que el cine «empezó a hablar» hasta la actualidad y a través de títulos poco transitados.

Las proyecciones comenzarán el jueves 1 de agosto con Riens du tout (1992), de Cédric Klapisch. Lo completan The Ruttles: All you need is cash (1978), de Eric Idle y Gary Weiss; Im juli (2000), de Fatih Akin; Domenica d'agosto (1950), de Luciano Emmer; Viktor und Viktoria (1933), de Reinhold Schünzel; La línea del cielo (1983), de Fernando Colomo; Picassos äventyr (1978), de Tage Danielsson; La vie de Boheme (1992), de Aki Kaurismaki; Si può fare (2008), de Giulio Manfredonia; Vesnicko má stredisková (1985), de Jirí Menzel; Solo para hombres (1960), de Fernando Fernán Gómez; Männer (1985), de Doris Dörrie; A Caixa (1994), de Manoel de Oliveira; Mafioso (1962), de Alberto Lattuada; Fais-moi plaisir (2009), de Emmanuel Mouret; Zemsta (2002), de Andrzej Wajda; Attenberg (2010), de Athina Rachel Tsangari; Århus by night (1989), de Nils Malmros; Shik (2003), de Bakhtyar Khudojnazarov; Arrangiatevi (1959), de Mauro Bolognini; Das leben ist eine Baustelle (1997), de Wolfgang Becker; Tandem (1987), de Patrice Leconte; Lasky jedne plavovlasky (1965), de Milos Forman; Ratataplan (1979), de Maurizio Nichetti, y Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan (2014), de Gábor Reisz. Cierra el ciclo, el viernes 30, Perfetti sconosciuti (2016), de Paolo Genovese.



Selección «poco convencional»

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, explica que este ciclo «no es un repositorio de películas, sino una propuesta para el Centre del Carme, con Daniel Gascó, para poner en valor la comedia como un género que permite abordar ciertos temas con el humor como aliado». Gascó añade que se trata de una selección «nada convencional» de clásicos «poco vistos, obras maestras ignotas, filmes asombrosos que no llegaron a estrenarse en nuestro país», así como «perlas imprescindibles de la comedia europea que hace mucho tiempo que no son exhibidas».