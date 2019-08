El Arenal fija la mirada en el fin de semana

Miles de «sounders» continúan la fiesta de la décima edición del festival Arenal Sound que se celebra hasta el próximo domingo en Borriana. Ayer, también entre fiestas de piscina, fue el turno de Funzo & Baby Loud, Fernando Costa, The Zombie Kids y My Gal X. Hoy, ya con el fin de semana a la vista, estarán sobre los escenarios del Arenal Dellafuente, La Pegatina, Karol G, Farruko, Oliver Heldens, Zetazen, SFDK, Maikel Delacalle, Don Patricio, Les Castizos, Linqae, Dani Fernández, The Parrots, Ladilla Rusa, Hektor Mass, Gomad!&Monster, Cori Matius, Icanteachyou, Boccachicco y Manema. La edición «especial» del décimo aniversario del Arenal Sound contará con un despliegue por parte de la Diputación de Castelló de 75 efectivos y ocho vehículos de bomberos y Protección Civil hasta el domingo.