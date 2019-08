El Col·lectiu Ovidi Montllor clama contra el veto de artistas por parte de la derecha

El Col·lectiu de Músics Ovidi Montllor denuncia el veto de artistas por parte de equipos de gobiernos municipales con mayoría de derechas a tenor de la reciente cancelación del concierto de Luis y Pedro Pastor en Madrid. «Denunciamos las prácticas de las derechas políticas en aquellos lugares donde gobiernan y exigimos que los derechos a los que tanto aluden cuando hablan de la Constitución sean respetados sin excusas de ninguna clase», ha reivindicado la asociación a través de un comunicado, con el que quiere animar a la ciudadanía a «reactivar la lucha por la libertad de expresión en todos sus ámbitos». El escrito ha sido redactado por los músicos valencianos Lluís Miquel Campos, Manolo Miralles y Vicent Torrent (los dos últimos miembros fundadores del grupo Al Tall), así como por el escritor Alfons Cervera, con el Col.lectiu de Músics Ovidi Montllor.

Por el momento, al manifiesto se han acogido una veintena de personalidades del mundo de la cultura y la política, como Joan Manuel Serrat, Sole Giménez, Miquel Gil, Josep Nadal, los expresidentes de la Generalitat Joan Lerma y Josep Lluís Albinyana, la coreógrafa Rosángeles Valls, los dramaturgos Rodolf Sirera y Chema Cardeña, el impulsor de la Mostra Viva Vicent Gregori, el actor Ferran Gadea, la periodista Amàlia Garrigós, el escritor y antropólogo Joan Francesc Mira, el crítico de música Josep Vicent Frechina o el musicólogo Josep Ruvira.

El concierto de Luis y Pedro Pastor fue cancelado esta semana de manera unilateral por el nuevo equipo de gobierno madrileño, liderado por el popular José Luis Martínez-Almeida. Esta actuación, que fue contratada por el anterior ejecutivo, no es la primera que «tumba» el nuevo alcalde de Madrid. En realidad, se trata del segundo concierto que se cancela en la capital, después de que el ayuntamiento prohibiera el concierto del grupo Def con Dos el pasado 4 de julio por la condena por enaltecimiento del terrorismo que pesa sobre el cantante del grupo, César Strawberry, por unos mensajes en Twitter.

«La libertad de expresión es de obligado cumplimiento gobierne quien gobierne. Y la cultura, uno de los más largos y anchos valores de esa libertad. Desde aquí mostramos nuestra disconformidad con las decisiones adoptadas por Ciudadanos, PP y Vox a la hora de prohibir desde sus gobiernos aquello que no les gusta porque no está de acuerdo con su ideología», critican desde el Col·lectiu Ovidi Montllor. Aunque la asociación valenciana avisa de que el caso madrileño no es aislado. «En el País Valencià sabemos de estas prohibiciones, Pep Gimeno 'Botifarra' y el grupo Carraixet, sufrieron también prohibiciones y anulaciones de conciertos. Demasiadas señales que anuncian -en aquellos lugares gobernados por PP y Ciudadanos, y ahora además con la presencia de Vox dentro o fuera de esos gobiernos- un tiempo de retroceso en los derechos democráticos».