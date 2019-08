El novillero valenciano Borja Collado pone fin a su carrera por sorpresa

El novillero valenciano Borja Collado ha decidido poner fin a su trayectoria en el mundo del toro a través de una carta publicada en la red social Instagram,bajo el título de «Acaba»: «Acaba mi carrera, aquella que empecé con 11 años, lleno de inocencia, de sueños por cumplir, y con muchas ganas de descubrir un mundo nuevo».

El joven de Torrent, apoderado por Manolo Carrión y Emilio Miranda, se había posicionado como una de las esperanzas toreras de la afición valenciana desde que debutó con caballos en la Setmana de Bous de Algemesí frente a utreros de Daniel Ramos con un triunfo de tres orejas. Asimismo, Collado dio una buena dimensión la pasada Feria de Fallas, salió por la puerta grande en el festejo en honor a la Virgen de los Desamparados y cortó una oreja en la pasada Feria de Julio. Nada, por tanto, hacía presagiar este inesperado desenlace.

En ese sentido, el que fuera ganador de la V edición del Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra también aclara en el escrito que «ha sido muchísimo lo que he vivido dentro del mundo del toro, tal vez demasiado para que esta decisión no me vaya a doler y a pesar durante el resto de mi vida, pero he decidido que hasta aquí, me voy con la conciencia tranquila de que todas las veces que me he vestido de luces ha sido sin engañarme a mi mismo, yendo a la plaza sabiendo todas las consecuencias que podría acarrear no volver a entrar por la misma puerta de esos hoteles que huelen a torería. He decidido poner punto y final a mi andadura en lo profesional en el mundo del toro, no por nada en especial y por todo a la vez (...) Han sido muchos los momentos, las experiencias y los ratos que durante toda mi vida recordaré como los mejores de ella, muchísimas las personas conocidas, los lugares visitados, y los valores aprendidos». Borja Collado manifiesta que ha decidido poner adiós pero, sobre todo, quiere «dar las gracias por haberme acompañado hasta aquí de manera incondicional, con toda vuestra verdad, la misma que trataba de devolveros yo en la plaza. No me jugaré la vida más delante de un toro, ahora mismo necesito ordenarla un poco».

Collado, que cortó las dos orejas y el rabo en la segunda clase práctica del Certamen de Escuelas Taurinas de 2017, explica que «nunca nada me hará más feliz que torear y tal vez me vaya a sentir vacío el resto de mi vida, pero prometo defender nuestra fiesta a uñas y dientes, la misma que es capaz de conmover a una plaza llena con dos seres jugándose la vida en el centro del platillo». El joven de Torrent concluye con la frase de José Tomás: «Vivir sin torear no es vivir y ahora no sé cómo viviré el resto de mi vida».