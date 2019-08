La música marca el ritmo cultural

La primera encuesta sobre participación cultural en la Comunitat Valenciana revela que un tercio de los valencianos no tiene ningún tipo de interés en la cultura. Sin embargo, hay una disciplina que sí sale airosa de estas estadísticas: la música.

Así lo revela el estudio elaborado por la Universitat de València (UV) y editado por la Generalitat. El 98 % de los encuestados -2.000 en total- aseguraron haber escuchado algo de música el día anterior a ser preguntados.

«Escuchar música, con toda su variedad y complejidad, y con la diversidad de soportes, es la actividad mas extendida en el conjunto de la población. De hecho, el 98 % contesta que escuchó música el día anterior a la entrevista», señala el estudio. La diferencia por sexos, añade, es «insignificante». «Es una actividad tan transversal que puede considerarse de cobertura universal», sentencia.

En cuanto al tiempo de escucha de música, el mayor porcentaje se localizó en los que dedicaban de 30 minutos a una hora a escuchar música. Estos representan el 23,9 % de los entrevistados. Tras ello, los que destinaban entre una y dos horas eran el 22,1 %. Mientras un 16 % dedicaba menos de 30 minutos.

Sobre los idiomas en los que se escucha música, la mayoría dijo oír temas en castellano, un 58 %. Tras esto, el inglés es el segundo idioma favorito por los oyentes (35 %). La música en valenciano solo fue escuchada en 2017 por un 5 % de los encuestados. En este punto, el estudio revela que la edad sí es relevante en cuanto al idioma de las canciones. Son los más jovenes los que más música en valenciano escuchan frente a otras franjas de edad. Los que más música anglosajona escuchan tienen entre 45 y 54 años.

Otro de los aspectos musicales que ha analizado el estudio de la UV y Generalitat ha sido las preferencias en cuanto a géneros. Como ya avanzó este diario, el pop rock es el género favorito por un 57,3 % de los encuestados. Le sigue la música melódica o de cantautor (32,7 %). Esta música es la favorita, sobre todo, de mujeres de 18 a 24 años. La música alternativa supone la tercera opción con un 22,8 % de interesados y la salsa y música latina gusta a un 21,8 %. A la cola de músicas que menos interesan están la ópera (4,7 %), la infantil (2,7 %), la coral o el góspel (1,9 %) y de cámara (1,8 %).

De igual modo, la encuesta también revela cuáles son los géneros más rechazados por la población. El reguetón lidera este listado pues no gusta a un 19,9 % de los entrevistados. Tampoco gusta el heavy a un 9,3 %. Contradictorio resulta que el rock (el primero en favoritos) se sitúe aquí como el tercer género que menos gusta (8 %). Le sigue la electrónica (6,8 %) y el rap (5,6 %). Y ninguno de los encuestados dijo rechazar el bakalao. En este punto el sexo sí parece arrojar diferencias. Los hombres rechazan sobre todo el reguetón, el flamenco y la zarzuela. A las mujeres no les gusta el heavy, el rock y el rap.

No obstante, un 46 % de los encuestados por la UV se definió como «omnívoro» musical, es decir que «oye de todo». Sin embargo, uno de los géneros que más se «atraganta» a los valencianos es la clásica. Un 35 % considera que este tipo de composiciones son difíciles de entender. Eso sí, parece más complicada para los hombres (40 %) que para las mujeres (30 %).

La música en directo ha sido otro de los aspectos a estudiar. Un 9 % se llamó a sí mismo melómano (por acudir a más de seis conciertos en un año), mayoritariamente las mujeres. Entre una y tres veces al año han ido el 35 % de los encuestados y un 42,8 % no ha ido en el último año a ningún concierto. La edad está muy relacionada en este caso, pues los más jovenes son los que a más conciertos han ido en los últimos 12 meses.

También se preguntó por el espacio en el que se celebró el concierto para conocer si los recitales se enmarcaban en fiestas populares. Así un 24,4 % fue a conciertos en la calle; un 20,4 %, a salas de conciertos; y un 10,9 %, a un auditorio.



Motivos de desinterés

Pero, ¿por qué no van los valencianos a conciertos? Los motivos que aducen responden a causas económicas -para un 47,5 % son caros-, un 36,5 % dijo no tener tiempo y un 26,1 % no tenía interés.

En cuanto al perfil sociodemográfico, la relación con el nivel de estudios es directa. A mayor nivel de estudios mayor porcentaje de practicantes, concluye el estudio en el plano musical.