June's Kaleidoscope estrena nuevo vídeo

"Brave Journey into the English Sea" dirigido por Laia Lluch es un potente trabajo audiovisual, que retrata un viaje de instrospección y redescubrimiento

June's Kaleidoscope estrena su nuevo videoclip, "Brave Journey Into The English Sea", título también de su galardonado EP. Un vídeo preciosista y onírico, que narra la historia de un viaje de redescubrimiento.

El trabajo audiovisual busca reflexionar sobre la valentía de dejar el pasado atrás como una memoria, que trae buenos momentos, aunque signifique avanzar en solitario.

"Intento transmitir un camino a la introspección y al autoconocimiento en una etapa de la vida que, aunque no hubiera acabado como se presuponía, aportó también lecciones, que de otra manera no podrían haber llegado a mí", explica Arantxa Iranzo, la cantautora detrás del nombre de June's Kaleidoscope.

En "Brave Journey€", producido y protagonizado por la misma June's, se describe todo un universo narrativo, que recoge el lenguaje intimista pero orquestal, tan característico en las canciones de la artista valenciana, a menudo asociadas a la melancolía neofolk.

El videoclip es a la vez una oda al Atlántico a través de los ojos del Mediterráneo -fue rodado entre Dénia y la costa de Jávea- para el que se rescató una cámara de los años 90, con el fin de recrear la estética casera de un viaje entre amigas: despreocupado, sensorial, lleno de matices y detalles espontáneos.

La historia se desenvuelve como un roadtrip durante un verano de cambios, en el que se aprende, se viven toda clase de emociones nuevas y se mexcla con otra estética más cinematográfica y sobria, donde se hace énfasis en los sentimientos duros y profundos que emana la historia que late debajo: la fuerza que conlleva dejar atrás personas y lugares que amamos.

"La mezcla entre ambas formas de filmar, consiguió que el vídeo pudiera percibirse más dinámico, liviano, pero sin perder de vista el mensaje intimista final", agrega Iranzo.

Para la realización del vídeo, June's se rodeó de todo un equipo de creativas valencianas, dirigido por Laia Lluch.

La decisión de trabajar con un equipo conformado por mujeres partió de la canción y el momento personal en el que se encontraba June's.

"Esta historia es tan personal y tan propia, que pensé que sería más complicado plasmar la sensibilidad que surge en esas imágenes dese la mirada masculina, sin que esto signifique discriminarla . Buscaba también la sororidad que un proyecto así puede conseguir. No es frecuente encontrar un equipo enteramente femenino de creativas en el campo audiovisual, unido a la música. Era la primera vez que trabajaba únicamente con mujeres, y el resultado fue como una reunión de amigas, que aún sin conocernos lo suficiente, esforzándose entre sí y apoyándose para rodar unas vivencias que fueran lo más completas posible", detalla Iranzo.



BIO

El tema, junto a los otros 4 del EP, fue grabado y co-producido por el británico Matt Ingram (Laura Marling, Florence + The Machine, Lianne La Havas, Tom Odell), en Urchin Studios, sus estudios de grabación en Londres, y contaron con un importante componente orquestal, así como con la siempre omnipresente presencia del piano de June, la colaboración de Fyfe Dangerfield (The Guillemots), nominado a un Mercury Music Prize, y el premiado ingeniero Dan Cox (The Staves, Bloc Party, Marina and The Diamonds).



De dejar Valencia al graduarse en Piano Clásico, a un barrio londinense, a Nueva York y de vuelta al Mediterráneo: Así nació June's Kaleidoscope, alter-ego de la cantautora y pianista valenciana Arantxa Iranzo.

Finalista en The Rising of Bands de Hard Rock Café London, y con su primer EP sonando en la BBC, June's K comenzó a recorrer el circuito londinense, y más tarde, sería elegida participante a nivel internacional en el NC Songwriters Workshop de la Universidad de Nueva York: Encontrando, en toda esa larga ruta, las influencias que marcarían su segundo álbum.

Tras actuar como telonera de una de sus mayores influencias al piano, Jamie Cullum, Brave Journey Into The English Sea salió a la luz en 2018 y pese a ser un disco auto-editado, recibió importantes críticas y elogios de los principales medios del país.

Actualmente, June's prepara su próximo álbum de estudio y actuará en las Convent Sessions by Mahou (Convent Carmen, Valencia) el próximo 25 de Agosto.