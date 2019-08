Irlanda ensalza "¡Triste herencia!" y recuerda su vínculo con Sorolla

La exposición «Sorolla: Spanish Master of Light» (Sorolla: Maestro español de la luz») se inaugura hoy en la National Gallery de Dublín (Irlanda) ante el entusiasmo de la prensa especializada tras su éxito en Londres. Es la primera vez que la obra del pintor valenciano se expone en el país. «Los irlandeses van a poder descubrir gracias a esta exposición a uno de los artistas españoles más populares de la historia. Claude Monet le otorgó el título de 'maestro de la luz' por sus iridescentes lienzos. Sorolla supo capturar la intensidad de la luz del Mediterráneo. Como dijo un crítico francés de arte, 'no existen pinceladas que contengan más sol que las de Sorolla'», asegura The Irish Times. En un artículo, el diario irlandés ensalza ¡Triste herencia!, el óleo de la Fundación Bancaja. «Una de las pinturas más llamativas de la exposición, más allá de Cosiendo la vela (1896) y Madre (1895-1900), es ¡Triste herencia! (1899), que representa a un fraile con niños en la playa. Algunos de los niños llevan muletas y proceden del orfanato San Juan de Dios», explica el diario. El artista incluyó ¡Triste herencia! en la selección de trabajos que envió a la Exposición Universal de París de 1900, donde «causó una gran sensación, tanto entre el público como entre la crítica», indican desde la Fundación quien la adquirió en 1981.

The Irish Times también recuerda una de las personas que marcaron un antes y un después en la carrera de Sorolla en Estados Unidos, Thomas Fortune Ryan, multimillonario americano de origen irlandés y uno de los primeros en encargar trabajos a Sorolla. Tal y como recuerda el periódico, él fue quien encargó el retrato de Cristóbal Colon, para conmemorar los 500 años de su llegada a América. Los ensayos de esta obra se encuentran en The Mariner's Museum de Newport News, Virginia (EE UU).

«Sorolla: Spanish Master of Light» se inaugura hoy en Dublín con la asistencia de Rafael Alcón, y la gerente Irene Guasque, en representación de la institución que ha cedido una de las obras. En total, se exponen 52 lienzos, algunos tan populares como La vuelta de la pesca (1894), Chicos en la playa (1909) o Paseo a la orilla del mar (1909). La muestra, comisariada esta vez por Aoife Brady yBrendan Rooney, exhibe una selección de sus obras maestras tempranas de temática social, retratos y escenas de género de la vida española, así como los paisajes, las vistas de los jardines y las escenas de playa por las que Sorolla es internacionalmente conocido.

La muestra se presentó por primera vez en la National Gallery de Londres, donde se clausuró el pasado mes de julio.