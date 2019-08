El Medusa vive su día grande con Juan Magán y Brian Cross

Más de 300.000 asistentes vivieron ayer el día grande del Medusa Sun Beach de Cullera, marcado por artistas como Brian Cross, Juan Magán o Sebastián Ingrosso. Las altas temperaturas no impidieron que jóvenes procedentes de todas las parte del globo disfrutaran de este festival de música electrónica, que hoy se despide con la visita de Dimitri Vegas y Lost Frequencies.

La segunda jornada del Medusa dio comienzo ayer con uno de los conciertos más esperados, el de Brian Cross, A las 21:30 horas entraba en el ser posiblemente uno de los más esperados de la jornada, Brian Cross, uno de los Djs españoles más exitosos de la década. Ofreció una sesión exclusiva con mezclas de música electrónica y dance.

Tras él, llegó el productor sueco Sebastián Ingrosso, que hizo sonar temas como «Down», «How do you feel right now» o «Dancing alone» que fueron coreados por el público.

La noche fue larga ya que el último por desfilar en este escenario central no era otro que el italiano Joseph Capriati, uno de los reyes de la música electrónica del momento. Cerca de la medianoche llegó el productor de Badalona, Juan Magán, que hizo bailar a todo el público del Medusa. Temas como «Muñequita linda», «Claro que s»í, «Sobrenatural», «Dejate llevar» o «Escondidos» formaron parte de la actuación del ya conocido como rey del electro latino.

Algunos de los momentos más especiales de la jornada se vivieron en el escenario Symphony, reservado ayer para algunos de los Djs especializados dentro de la movida valenciana de los 90. José Coll, José Conca, Miguel Serna, o Ismael Lora fueron algunos de los encargados de recuperar la música que todavía cuenta con adeptos.

El festival cierra hoy su sexta edición con un público menor, ya que se espera que por la mañana se inicie la «operación salida». La jornada de clausura contará con Richie Hawtin, Dimitri Vegas, Lost Frequencies o Dani Romero.

El remember de la jornada final llegará a cargo de Pau Tomás, los gemelos Luis Bonias y Kike Jaén. El festival es ya uno de los más destacados del panormaa nacional con más de 300.000 asistentes y una programación que abarca EDM, house, techno o ritmos latinos.