El rapero Lírico pega en la cárcel a su compañero de celda

Parece ser que el conocido rapero Lírico -vocalista del grupo Violadores del Verso- no lleva demasiado bien su reciente ingreso en la cárcel de Castelló por la presunta paliza propinada a una chica de 27 años en Alcossebre. Y es que, días después de entrar en prisión preventiva, el cantante zaragozano David Gilaberte Miguel, de 42 años, habría protagonizado el primer incidente violento.

Según ha podido saber este periódico, Lírico ha golpeado, presuntamente, este fin de semana a su compañero de celda, el interno de confianza a quien el centro penitenciario le había asignado dentro del módulo de respeto -forma parte del protocolo cuando los encarcelados son personas conocidas en el marco del plan antisuicidios, como ya se hizo, por ejemplo, con Rodrigo Rato en Soto del Real-.

El ataque tuvo lugar sobre las 14 horas del sábado, durante el tiempo que los internos tienen para descansar y hacer la siesta tras la comida. Aunque las lesiones que presenta el preso agredido no revisten gravedad, el incidente no ha pasado desapercibido y el centro ha abierto un parte a Lírico tras el altercado.

Pese a que por protocolo la prisión suele llevar a aislamiento o cambiar de módulo a los internos que protagonizan una agresión -ya sea a un funcionario o a otro reo-, en el caso del popular rapero no ha sido así y permanece en el mismo lugar que ocupaba antes. Este hecho ha causado malestar entre algunos de los internos y sus familiares, según ha podido saber este periódico.

Cabe recordar que el vocalista de uno de los grupos de rap más conocidos de España fue arrestado el sábado 3 en Alcossebre, localidad en la que está establecido desde hace un tiempo. Según explicaron fuentes municipales, fue el propio cantante quien llamó al 112, indicando que una mujer le estaba increpando y que habían tenido una discusión. Varios agentes se personaron en el lugar y se entrevistaron con Lírico, comprobando que estaba muy nervioso y tenía sangre en las botas. Sospechando que estuviese ocultando algo, hicieron una batida por la zona, hallando en una zanja ubicada a solo 200 metros del rapero a una mujer malherida. La chica fue trasladada a la UCI del Hospital General de Castelló y él, detenido y encarcelado por un presunto delito de lesiones graves.