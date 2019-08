Paloma San Basilio defiende a Plácido Domingo: "Siempre fue un caballero"

La artista Paloma San Basilio ha defendido al tenor Plácido Domingo, acusado por nueve mujeres de acoso sexual, asegurando que con ella "siempre fue un caballero, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan".

"Lamento enormemente los comentarios que se están vertiendo en prensa sobre el señor Plácido Domingo y solo puedo afirmar que siempre fue un caballero conmigo, un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan, y con el que tuve el privilegio de compartir escenario", ha apuntado en un comunicado.

En este sentido, San Basilio ha recordado "como testimonio" de esta colaboración conjunta un especial de televisión y disco "memorables" de los que pudieron "disfrutar mucha gente y en los que se ve claramente su compañerismo, entrega, respeto y talento".

Otra artista que ha salido en defensa de Domingo es la soprano Davinia Rodríguez, quien en declaraciones a Europa Press ha apuntado que "jamás" ha sentido "el más mínimo indicio" de acoso cuando ha trabajado junto a él.



Plácido Domingo, acusado de acoso sexual por nueve mujeres. Agencia EFE

Rodríguez ha compartido escenario en diversas ocasiones con Domingo, como por ejemplo en el año 2016 en Viena con un montaje de 'Macbeth' o más recientemente en China con la ópera 'Thais', de Jules Massenet.

"Jamás he sentido el más mínimo indicio de lo que se le acusa al maestro. Cada vez que he podido compartir producción con él me ha demostrado tanto a mí como a cada unos de mis compañeros y trabajadores del teatro, desde el más alto cargo al mínimo, el mayor de sus respetos con la humildad y generosidad que tanto le caracteriza", ha señalado la soprano española.

Asimismo, la soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha resaltado en declaraciones a Europa Press que ella "nunca" se ha visto en esa situación de acoso y que el cantante es "un perfecto caballero".

"Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta", ha señalado la soprano, quien ha trabajado en varias ocasiones junto al tenor.

Jurado se ha mostrado "sorprendida" de que hayan salido estas acusaciones, puesto que su relación con Domingo ha sido "siempre maravillosa". "Se ha comportado como un señor y ha sido profundamente cordial y muy afectivo", ha añadido, para recordar algunos "detalles preciosos" con ella.

"Cuando estrené mi opera en el Teatro Real estuvo muy pendiente de cómo iban mis ensayos y, cuando se marchó porque tenía que cantar en el Metropolitan, mandó desde ahí un ramo de rosas blancas espectaculares", ha señalado, para luego recordar cómo ella le regaló también en otra ocasión una de sus partituras.