Morgan Heritage, los más deseados del Rototom

La bandera de Jamaica ondeará hoy con mayor fuerza si cabe en el escenario principal del Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castelló), ya que el festival recibirá a tres destacados exponentes de la música nacida en la isla caribeña, con sus diferentes estilos y matices. El triplete jamaicano estará encabezado por Morgan Heritage, a quien acompañarán The Jolly Boys e Israel Vibration. El protagonista de la line-up de este martes será Morgan Heritage, una de las bandas reggae más conocidas y aclamadas internacionalmente, que nació en 1994 de la mano de cinco de los hijos de Denroy Morgan, el que fuera uno de los antiguos iconos de este estilo musical, ha señalado el certamen en un comunicado. El grupo, que en 2015 ganó el Grammy al Mejor Disco Reggae por su trabajo «Strictly Roots», llevará a Benicàssim un amplio repertorio repleto de hits en los que desplegará su ecléctica mezcla de reggae, dancehall, R&B, pop y rock, reflejo de su doble herencia jamaicana y neoyorquina. Además, el «Main Stage» también será el espacio para The Jolly Boys, una de las bandas históricas de mento y que todavía está en activo. Formados en 1945, los de Port Antonio vivieron su presentación oficial en la que fuera la residencia jamaicana del actor Errol Flynn y, a lo largo de sus casi 75 años de carrera, han sabido combinar en sus temas los estándares del mento con versiones de artistas como The Clash, Iggy Pop o incluso Amy Winehouse.

El broche a este singular triplete lo pondrá el directo que ofrecerán Israel Vibration, exponentes de la armonía reggae más rastafari que, durante su carrera, han dejado para la historia éxitos como Same Song o Why Worry. Asimismo, los californianos Slightly Stoopid, por primera vez en el Rototom Sunsplash, cerrarán el cartel del escenario principal en esta jornada con una actuación en la que desgranarán algunos de los principales éxitos de su repertorio, en el que el reggae se fusiona con el blues, el folk, el hip hop e incluso el punk.