Un incondicional público vive y disfruta el Rototom pese a la intermitente lluvia

El público incondicional del Rototom no falló a su cita con la penúltima jornada del festival internacional reggae y no quiso perderse la recta final pese a la intermitente lluvia de ayer. Y así se plasmó durante las actividades de la tarde en las diferentes áreas extramusicales y en los primeros conciertos en los escenarios del recinto a la espera de la actuación estelar del hijo de Bob Marley, Ziggy, que debía arrancar tras el cierre de este periódico.

También resistió la batucada que cada jornada se realiza para llevar a los asistentes hasta el Main Stage (escenario principal), que registró un gran ambiente bajo la lluvia. Los asistentes se refugiaron como pudieron del agua, bien con capuchas, paraguas o todo tipo de mantas para poder seguir disfrutando de la música en esta 26º edición.

Apurando las horas para el final del macroevento cultural hoy, será la banda española Green Valley la encargada de despedir este décimo aniversario del certamen en Benicàssim a lo grande con un show muy especial con invitados sorpresa.

Green Valley & Friends, la formación álavo-barcelonesa ha preparado un especial homenaje a estos 10 años de trayectoria en España que, además de dos horas de concierto, incluirá colaboraciones y una decena de músicos en escena. Un espectáculo que permitirá poner la guinda a una edición marcada por los aniversarios y las actuaciones especiales.



Tributo

Como el que también ofrecerán este jueves sobre el Main Stage Bernard Collins, Big Youth, Horsemouth, Kiddus I, Kushart y Lloyd Parks que, junto a los jamaicanos We The People Band, rendirán tributo a la película de 1978 de Ted Bafaloukos, Rockers. Una banda sonora que, por la tarde, será la protagonista de la Reggae University a través de la charla titulada It's dangerous: The Music of the film rockers (18.00 horas) y que contará con la participación de los artistas.

En esta velada de despedida, por el Main Stage también pasará una de las nuevas voces jamaicanas más aclamadas de la escena actual, la de la poeta y cantautora Jah9, que regresará al festival para compartir con el público su visión única y personal del reggae contemporáneo.

La presencia femenina en la escena reggae también se sentirá con fuerza en escenarios como en Lion Stage. Bajo la batuta de Chalart58, el show titulado Women Soldier contará con la participación de Awa Fall, Matah, Belén Natali y High Paw. Toda una exhibición de la amplia gama de expresiones artísticas femeninas en los ámbitos del reggae y el dub.

La organización ha anunciado la cancelación del concierto de Warrior King, el artista de reggae favorito del ex presidente estadounidense Barack Obama, que esta previsto en el cartel.



Pasacalle final

En cuanto a las actividades, continuarán en todas las áreas extramusicales, como el mercado artesano, Mágico Mundo, Teen Yard, Rototom Circus, African Village... Y, al caer la tarde, se dará paso al gran pasacalle final que recorrerá el recinto de conciertos y que reunirá a todas las áreas para decir adiós de manera oficial a la presente 26ª edición del festival, la décima en Benicàssim.