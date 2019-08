El Rototom cierra a tope tras más de 120 conciertos

El festival reggae Rototom Sunsplash cerró ayer con éxito su 26º edición, el décimo aniversario en Benicàssim, con una emocionante velada tras una intensa semana. Miles y miles de asistentes, procedentes de todo el mundo, han disfrutado de casi 300 propuestas, entre los más de 120 conciertos y las 140 actividades extramusicales en siete días.

La lluvia finalmente dio tregua y el público multicultural del macroevento pudo disfrutar en la madrugada del jueves (miércoles noche) del concierto estrella de esta edición. El hijo de Bob Marley, Ziggy, regresó al Main Stage del Rototom para hacer rugir al león con algunos de sus temas más conocidos, como Love Is My Religion y, cómo no, algunos de los grandes éxitos de su padre, el rey del reggae, como Redemption Song, Get Up Stand Up o Jamming, que pasarán al recuerdo.

El cabeza de cartel del Rototom, ocho veces ganador de un Grammy e hijo mayor de Rita y Bob, hizo un llamamiento a la revolución pacífica rechazando el odio y la violencia en un concierto abarrotado de público a pesar de las bajas temperaturas tras la tormenta de la tarde. Durante la esperada actuación, sonaron los temas de su último álbum Rebellion Rises (2018), en un grandioso concierto en el que volvió a demostrar su talento tras 30 años de carrera a sus espaldas.

Los directos continuaron ayer en la última jornada del certamen a la espera del concierto de Green Valley, que debía comenzar tras el cierre de este periódico, con un show único y repleto de invitados especiales sorpresa para celebrar los 10 años del festival reggae en España, que ha contado con 17 horas diarias de programación ininterrumpida.

En lo musical también destacaron grandes nombres de la música jamaicana, como el de la poetisa y cantautora Jah9 o el show especial que repasó, de la voz de artistas de la talla de Bernard Collins, Big Youth, Horsemouth, Kiddus I, Kushart o Lloyd Parks, la banda sonora de la película Rockers. El film de 1978 de Theodoros Bafaloukos que, aunque originariamente tenía la intención de ser un documental, acabó convirtiéndose en un largometraje en el que muestra el apogeo de la cultura reggae a través de los propios artistas y su vida cotidiana en el día a día.

Precisamente, la banda sonora de esta película fue el eje sobre el que también pivotó por la tarde la sesión de la carpa de la Reggae University y que también reunió en torno a la mesa a los músicos protagonistas.

En cuanto al resto de escenarios, mientras que la Dancehall tenía que vibrar con los sonidos de ZJ Liquid, Kranium y Jah Works Sound, en la Dub las bajas frecuencias de los sound systems correrían a cargo de Blackboard Jungle y Green Light, que contó con invitados sorpresa.

Y, en el Lion Stage, sonó el proyecto en femenino Women Soldier, una exhibición poderosa de la amplia gama de expresiones artísticas femeninas en el ámbito del reggae y el dub bajo la producción de Chalart58. Espectáculo al que se sumaron conciertos como el que ofrecieron los NY Ska Jazz Ensemble.

FORO SOCIAL

Un debate para profundizar en las alianzas y la solidaridad entre los festivales de música en el Foro Social, la puesta en común de iniciativas sostenibles para crear una sociedad más digna, responsable y solidaria (espacio Ataya- African Village), sesiones de meditación y cantos dedicados a la Madre Tierra ( en la zona de Pachamama), talleres para construir palos de lluvia o animalitos con papel (Mercado Artesano) o una sesión de Olimpiadas de Circo (Rototom Circus) completaron el variado programa planificado para ayer.

FIESTA DE DESPEDIDA

El público también disfrutó por la tarde de la concentración de representantes de todas las áreas del Rototom en el gran desfile final que recorrió el recinto y que culminó ante el escenario principal. Un desfile multitudinario con el que el festival despedió su edición más interplanetaria y de concienciación sobre la necesidad de reflexionar y de buscar, de manera proactiva, soluciones que contribuyan a la conservación del planeta.

Y es que la edición de este año se ha celebrado bajo el lema Stand Up For Earth y la declaración como Festival Plastic Free, eliminando las botellas y envases de plástico monouso y la instalación de 13 casetas de recarga de agua entre el recinto y la acampada. Asimismo, se ha mantenido el material biodegradable en todas las barras y su sistema de vasos reutilizables con fin social junto a todo el pack de medidas greensplash. Y una de las principales novedades fue la implantación de las pulseras electrónicas para pagar. H