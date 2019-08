Roca Rey corta definitivamente la temporada europea por lesión

El torero peruano Andrés Roca Rey anunció el pasado martes a través de un comunicado que corta la temporada española y francesa debido a la grave lesión que padece en las cervicales y de la que todavía no está recuperado.

De esta forma, el joven espada de 22 años, uno de los principales reclamos de la temporada, perderá un total de 14 corridas a las que también hay que sumar las 25 que ya no pudo torear durante julio y agosto, lo que hacen un total de 39 tardes en las que Roca Rey no ha podido cumplir sus compromisos debido a esa grave dolencia cervical que le irradia al hombro y de la que ha sido tratado, incluso, en el hospital neoyorquino For Special Surgery.

El espada peruano sintió el dolor el 10 de junio en Nimes y toreó infiltrado en Alicante pero ya no pudo comparecer en Burgos, Soria y Teruel. El 10 de julio, en Pamplona, reapareció pero se resintió de la lesión y se convirtió en la última corrida de toros de este año.

Las plazas que se quedarán sin ver a Roca Rey el próximo mes de septiembre son: San Sebastián de los Reyes (Madrid), Palencia, Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Arles (Francia), Albacete, Valladolid, Nimes (Francia), Salamanca, Murcia, Pozoblanco (Córdoba), Logroño y Sevilla, donde iba a poner fin a su campaña el 28 de septiembre. Con esta noticia se acallan definitivamente todos los rumores que apuntaban que el peruano se encontraba prácticamente en la recta final de su recuperación y que tenía fijada su vuelta a los ruedos en la tradicional goyesca de Ronda (Málaga), el 31 de agosto.

La idea ahora es seguir con su recuperación en Sevilla con vistas a poder reaparecer en la temporada americana, sin que haya todavía un objetivo marcado ni una fecha fijada. La baja de Roca Rey durante el grueso de la temporada 2019 ha trastocado a todas las empresas que le había contratado.