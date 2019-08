Muere el guitarrista y productor estadounidense Neal Casal

El guitarrista y productor estadounidense Neal Casal, conocido por sus trabajos con Ryan Adams y Chris Robinson Brotherhood, murió ayer a los 50 años. Ryan Adams confirmó el deceso a través de Twitter: «Mi corazón esta roto. Qué honor haberte conocido, verdadero creyente. Te quiero». En otro tuit, Ryan ha añadido: «Estoy tan agradecido por cada momento. Cuando estaba teniendo convulsiones de migraña ocular en el escenario, y solo Neal lo vio. Él se acercaba y me daba esta mirada... 'puedes hacerlo, Ryan'. Mis dedos se cerraron en una convulsión. Esa amabilidad y hermandad es única en la vida». Como guitarrista formó parte de The Cardinals, la banda de Ryan Adams y también tocó en Chris Robinson Brotherhood, Hard Working Americans, The Skiffle Players y Circles Around the Sun