El cine valenciano llega con fuerza a San Sebastián: competirá "La inocencia"

«Hay un cine con una cierta identidad valenciana, pero que se vuelca hacia fuera, que no mira solo hacia nuestra gente, nuestras historias y nuestros equipos, sino que tiende lazos, y no solo en términos de financiación, sino también culturales, creativos y de desarrollo de ideas». Así se presenta, la productora valenciana Lina Badenes, responsable entre otros de que La inocencia, la original ópera prima de la también valenciana Lucía Alemany, compita en la sección Nuevos Directores del 67 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. «No podemos estar más contentas, no podemos pensar nada más grande que estar en San Sebastián», celebra la productora, una treinteañera que fundó su propia empresa en 2011, Turanga, con la idea de sacar adelante proyectos que compensaran sus inquietudes.

«Siempre quise crear contenido audiovisual que tuviera cierto valor social, cultural, político, que tuviera una mirada distinta al discurso oficial y de los medios masa. Y los documentales tenían eso, un cierto valor de cuestionamiento, pero también el problema de que llegaban a un publico muy reducido en comparación con la ficción», explica.

Así, después de producir un puñado de cintas -entre ellas, En tierra extraña, de Iciar Bollain-, se decidió a llevar sus ideas «a un público más abierto». Y se lanzó a la ficción, «pero siempre vinculada a directores y directoras y contenidos de mirada un poco crítica».

La cinta, que ha sido rodada en València y Cataluña, es una coproducción que tiene el apoyo del Institut Català de Empresas Culturals , el Institut Valencià de Cultura y The Screen.