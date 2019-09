Muere Ric Ocaseck, cantante de 'The Cars', a los 75 años

Hoy el mundo del espectáculo llora una de las pérdidas más importantes para uno de los grupos que nos ha regalado escenas y momentos maravillosos, 'The Cars'. Se trata de Ric Ocasek, el cantante y líder de esta banda ha sido encontrado muerto en su domicilio, según ha informado este domingo el diario 'New York Post'.

Paulina Porizkova, exesposa del artista fue quien se lo encontró inconsciente en la tarde del domingo, una situación bastante desagradable para la que un día, compartió su vida con el cantante. Según ha informado la policía los medios, no se trata de una muerte por violencia, sino por causas naturales. Ahora, todos sus familiares y seres más queridos lloran la pérdida de uno de los cantantes que más hacía vibrar encima del escenario.

En 1978, Ric Ocasek y su banda, 'The Cars', saltaron a la fama con un albúm que cosechó muchos éxitos, sobre todo con los temas 'My best friend*s girl' o 'Just what i needed'. Seis años después, el cantante volvió a situarse en el foco mediático con el tema 'Drive', situándose en los primeros lugares de las listas en todo el mundo.

Una banda que se hizo diferenciarse de las demás por introducir efectos electrónicos propios del estilo new wave a canciones pop de estructura clásica. Pero como la mayoría de los grupos musicales, la banda se separó en 1988, aunque parece ser que no pudieron estar mucho tiempo en solitario porque en el año 2011 se volvieron a juntar después de que Ric Ocasek escribiera nueva canciones pensadas para tocar en compañía. Sin embargo, el cantante, trabajó como productor de varios grupos como Weezer, Nada Surf o No Doubt.