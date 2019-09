Atomic Art rendirá homenaje a Chavela Vargas en el Carmen

El festival de música e ilustración Atomic Art celebra su tercera edición el próximo domingo 22 de septiembre con grupos como We Used to Pray, Íñigo Soler o Filipinxs. El certamen homenajeará a la cantante Chavela Vargas con motivo del centenario de su nacimiento.

Será la primera vez que el festival se asiente en el Convent del Carmen. En concreto, en su capilla, donde también se podrá visitar un mercado dedicado a la ilustración y una exposición que girará en torno a la figura de Chavela Vargas, con obras de: África Pitarch, Alsina Mandarina, Andrea Savall (Girls from Today), Carmen Frontera, Celeste Ciafarone, Eli Martínez, Elisa Serrano, Eva Ibáñez, Grisáceos, Mar Villar, Moratón , Nastiplastic, Pattpon y Paula M Rufat.

La apertura de puertas se realizará a partir de las 12 horas y el precio de las entradas será de 7 euros para ver a Filipinxs, Íñigo Soler y We Used to Pray. Las puertas del festival se cerrarán a las 19.30 horas.