Carlos Sáez y Álex Marco, los artistas con más adquisiciones

Los artistas valencianos Carlos Sáez y Álex Marco fueron los grandes triunfadores de los premios de Abierto València, que ayer anunció su palmarés de adquisiciones. Sáez vendió dos de sus obras creadas para la convocatoria, y Marco, tres. L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) adquirió Neurón de Carlos Sáez, una obra exhibida en Espai Tactel, que también captó la atención del DKV, que decidió comprar otra obra del valenciano.

Sáez está especializado en medios digitales. «Su principal objeto de estudio es la relación entre el ser humano y la tecnología, que tiende a desarrollar en su obra alzando la propia estética de la maquinaria y su programación», informa la galería Espai Tactel. Carlos Sáez ha expuesto su obra en The Whitney Museum of American Art (NY), The Museum of Modern Art (NY), MAMCO (Ginebra), Museum of the Moving Image (NY), Untitled Art Fair (Miami), National Portrait Gallery (Londres), The Armory Show (NY), Transfer Gallery (NY), La Térmica (Málaga), Las Naves (Valencia) y Espai Tactel (Valencia).

Álex Marco, por su parte, se llevó tres premios de adquisición, entre ellos, el de Mejor exposición en la galería Luis Adelantado por «Mulholland Drive». Además, el joven también recibió el premio de adquisición de la Colección Kells y Gandía Blasco Group.

«La obra de Álex Marco enfatiza en la idea de no poseer un significado específico, actuando más bien como una excusa para promover el lenguaje pictórico como medio de representación. En este sentido, en sus piezas se puede apreciar una investigación en torno a la línea y la mancha, así como a las situaciones gráficas que se crean a partir del uso de la tinta y la escritura sobre la superficie „a menudo cruda„ del lienzo», tal y como explica la galería Luis Adelantado. Marco ha expuesto en el Centre del Carme o en el Musart de Berlin.