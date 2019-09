El "gran salto" de Abierto València

La «fiesta» de las galerías valencianas, Abierto València, celebra este fin de semana su séptima edición, la que simboliza el «gran salto» del certamen, con el doble de premios que en sus ediciones anteriores. «Estamos evolucionando en positivo. El crecimiento de Abierto València es un reflejo del entusiasmo que existe en torno al arte contemporáneo en estos momentos. Podemos decir que València es una de las ciudades españolas más potentes dentro del mercado, y eso es gracias a la implicación de sus instituciones», aseguró ayer la presidenta de la , Rosa Santos. De hecho, es la primera vez que el IVAM se ha apuntado a comprar una obra. «

Abierto València -que el domingo dará por finalizada su séptima edición- anunció su palmarés en el museo valenciano y con la asistencia de buena parte de las galerías participantes. La Mejor Exposición, premio concedido la Conselleria de Cultura, fue para «Mulholland Drive» del joven artista Álex Marco en la galería Luis Adelantado.

El premio al Artista Destacado, concedido por el Ayuntamiento de València, recayó en el artista de Vila-real Xavier Arenós por su exposición «Teorética del pan» en la galería Rosa Santos.

Durante el acto también se anunciaron los ganadores de los seis Premios de Adquisición, que posiciona Abierto València como el «gallery weekend» de España con más galardones en esta categoría. La Fundación Hortensia Herrero adquirió una obra de Joan Genovés en la Galería Benlliure; la Colección DKV incorporaró a su fondo una obra de José García Vallés de Luis Adelantado y otra de Carlos Sáez de Espai Tactel; mientras que la Colección Kells eligió una pieza de Álex Marco en Luis Adelantado.

Además, la Fundación Juan José Castellano Comenge enriqueció su colección con una obra de Victoria Iranzo de la Galería Punto; Gandía Blasco Group adquirió una pieza de Alberto Gil Cásedas en Set Espai d'Art y otra del artista Alex Marcos en Luis Adelantado; mientras que MAKMA, revista de Artes Visuales y Cultura Contemporánea, seleccionó una obra de Carolina Valls en Shiras Galería.

El jurado estuvo formado por Tania Pardo, subdirectora del CA2M- Centro de Arte Dos de Mayo; José Luis Pérez Pont, el director del Centre del Carme; Javier del Campo, director de arte del CAB (Burgos); y Julia Ramón, subdirectora general de actividades y programas culturales del IVAM.



Tres han bajado la persiana

Pese que la séptima edición de Abierto València es la más «premiada» de su trayectoria, lo cierto es que la convocatoria ha sufrido algunas «bajas». Hay tres galerías de la ciudad que han bajado la persiana este último curso. Tanto la Galería9, Pepita Lumier como Paz y Comedias ya no existen. El certamen reúne actualmente a 16 galerías valencianas, entre ellas Espai Tactel, que decidió no abrir sus puertas para el evento el pasado año. The Blink Project, Espai visor, Rosa Santos, Luis Adelantado, Aural, Shiras Galería, Set Espai d'Art, Galería Thema, Galería La Mercería, Galería Cuatro, Benlliure, Alba Cabrera, Plastic Murs, Galería Vangar y Galería Punto se encuentran en el mapa de Abierto València.

Entre las actividades del programa se encuentran los recorridos guiados de la mano de Arco Gallery Walk, en colaboración con la Fundación Arco y AVALEM- Asociación de Educadores de Museos y Patrimonio; y la mesa redonda «Retos y nuevas estrategias en la gestión de galerías de arte contemporáneo».

Al igual que en las anteriores ediciones, LaVAC ha querido volver a apostar por las «rutas», aunque estas se han ampliado en nombre de días «debido al éxito de participación», según Rosa Santos. La organización plantea cuatro rutas diferentes que visitan entre tres y cinco galerías.

Además, la presente edición contará con visitas guiadas en colaboración con los museos y centros de arte más relevantes de la ciudad para disfrutar de la muestra «Tiempos convulsos. Historias y microhistorias en la Colección del IVAM» o de la exposición «Herencias» en Bombas Gens, que dará a conocer la historia de la fábrica. Además, está previsto recorrer en la Fundación Bancaja la exposición «Jorge Ballester. Entre el Equipo Realidad y el silencio», así como la muestra «Pasado y Presente la memoria y su construcción, Ana Teresa Ortega» en el Centre del Carme.