Manuel Diosleguarde, primera puerta grande de la Setmana de Bous de Algemesí

Manuel Diosleguarde consiguió la primera puerta grande en la Setmana de Bous de Algemesí en la tarde de su debut. «Apaño» fue el segundo ejemplar de la tarde y puso el triunfo en bandeja a Diosleguarde porque el animal desarrolló las virtudes de la repetición, humillación, fijeza y se arrancó de lejos a la muleta del salmantino. El novillo sacó fondo, se afianzó en la pañosa y el novillero supo administrarlo por ambos pitones. La embestida era puro almíbar y, aunque escaseara de fuerzas, Diosleguarde tiró de él con largura, clase y entrega, pero con poco eco en los tendidos. Un final templado de rodillas decantó a la afición por su labor y una estocada fulminante puso las dos orejas en sus manos.

El que hizo quinto también tuvo una potable condición, con recorrido aunque le faltó ese empuje final para redondear su clase. El salmantino, de nuevo, se acopló por ambos pitones con oficio pero su faena cogió la entidad necesaria en una tanda al natural. Un final con alardes de valor volvió a vislumbrar el triunfo, pero una estocada caída y tendida tras aviso lo desdibujó. Escuchó palmas.

En el primero de la tarde, sorprendió, de entrada, el temple y las buenas formas de Hector Gutiérrez tanto en el capote como en la muleta que, se no ser por la espada, también hubiera acompañado a Diosleguarde en hombros. En esa faena, el trazo del muletazo tuvo largura, buen gusto y empaque pero el ejemplar tuvo una embestida pastueña. El mexicano se tiró a matar con rectitud y cortó una oreja.

El cuarto embestía a oleadas por su falta de casta. Poco pudo hacer Gutiérrez, que planteó una labor segura y firme que caló en los tendidos. Una estocada caída de rápido efecto despertó una petición en el público que el presidente, correctamente, no atendió y dio una vuelta al ruedo por su cuenta.

El rejoneador Mario Pérez Lango se encontró con un novillo parado que acabó aculado en tablas. Fue todo corazón pero no redondeó su actuación con el descabello y escuchó palmas tras aviso.