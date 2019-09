"Amparo y José eran como gemelos, hablaban todos los días y en valenciano"

«Mi abuela y su hermano José eran como gemelos, hablaban a diario y en valenciano. Hasta tenían una línea de teléfono conjunta que sonaba al mismo tiempo en casa de ambos». Son recuerdo de Robert O'Sullivan, nieto de Amparo Iturbi, que ayer estuvo en València para presentar la exposición «Iturbis», en el Centre Cultural la Beneficència.

La muestra forma parte de la edición conmemorativa de los Premios Iturbi que convoca la Diputación de València y que se puede hasta el próximo domingo. A la presentación asistieron también Glòria Tello, diputada provincial y responsable de los galardones, así como la comisaria de la exposición, Inés Sevilla, y el jefe de Cultura de la corporación provincial, Josep Vidal.

Para O'Sullivan, su abuela «era el corazón y el alma de nuestra familia, era una mujer inteligente, sensible y la más interesante que he conocido en mi vida». Sobre si aprendieron a tocar el piano con ella aseguró que «lo intentábamos». «Había mucha presión para ser un niño de 5 o 6 años, pero a los 12 aprendí a tocar la guitarra y ella me enseñó mucho», explicó.



Barraca en Beverly Hills

Recordó también que València estaba muy presente en la vida de su abuela. Tanto es así que Sevilla aseguró que la casa que tenía en Beverly Hills tenía forma de barraca valenciana.

La muestra que presenta la diputación se compone de más de 200 objetos y se estructura en cuatro apartados: la vida de Amparo, la de José, sus trabajos juntos y su paso por Hollywood. En la sala se exhiben programas de conciertos, cartas, currículos, condecoraciones, discos, fotografías personales y profesionales o entrevistas, acompañados de uno de los pianos de José, que se conserva en La Beneficència. Las piezas proceden del archivo de la familia Iturbi y del Palau de la Música.

Sevilla explicó que José y Amparo están «igualmente representados» en la muestra y recordó que se conmemoran, no solo los 20 años de los Premios Iturbi, sino también los 50 de la muerte de Amparo. «Esta es la primera exposición de la trayectoria de Amparo», dijo la comisaria, para añadir que «nunca se ha expuesto la carrera de ambos juntos a dúo».

Para Tello, este «impasse» de los galardones supone «una mejor proyección para los premios», al tiempo que aseguró que esta exposición «facilitará el conocimiento sobre las figuras de José y Amparo Iturbi, sobre todo de la Amparo, que quedó muy eclipsada en su tierra», lamentó la también concejala de Cultura.