"El único consejo que puedo dar a un nuevo rockero es que aprenda bien cómo funciona el negocio"

El mítico vocalista de heavy metal y hard rock Jeff Scott Soto actúa el viernes por la noche en la sala 16 Toneladas en València con su banda SOTO. Jeff Scott Soto se ha convertido por méritos propios en uno de los vocalistas más prolíficos y versátiles de la escena del hard rock y el heavy metal a nivel mundial. Lo reafirman sus más de 30 años de trayectoria en la música y su paso como vocalista en bandas como Yngwie Malmsteen, Talisman, Journey, Sons Of Apollo o Trans-Siberian Orchestra. Su proyecto SOTO, en activo desde 2015, es la culminación de las inquietudes que compartía con sus habituales compañeros músicos: el reconocido guitarrista español Jorge Salán (Mägo de Oz, Avalanch), BJ a los teclados, Edu Cominato a la batería y David Z al bajo -quien tras su fallecimiento, fue reemplazado por Tony Dickinson-.

Precisamente con esta última agrupación actua el miércoles 25 de septiembre en la sala 16 Toneladas para presentar su último disco "Origami", publicado este mismo año por dos de los sellos más reconocidos dentro del género, Inside Out Music/Century Media Records.

"Origami" es el tercer álbum de estudio de SOTO –y el undécimo en la trayectoria en solitario del frontman-. En él la banda se atreve con sonidos más experimentales, observándose entre ellos destellos de electrónica y progresivo, sin dejar de lado su esencia compositiva y sonora vinculada al heavy y el hard melódico.

La sala 16 Toneladas se convertirá el próximo 25 de septiembre en el punto de encuentro de los amantes del hard rock y el metal internacional, ya que junto a SOTO pasarán por el escenario dos grandes bandas del género como lo son los germanos Big Clyde y los suecos JD Miller. Una cita impresincidible para los amantes del heavy.



Durante mucho tiempo fuiste vocalista en docenas de proyectos de otras personas, pero últimamente lideras tu propia banda y grabas tus propios discos. ¿Volverías a los tiempos en que eras solo un buen solista?

Personalmente disfruto de ambos lados, de ambos roles ... No siempre tengo que tener el control, pero a veces también disfruto simplemente de aparecer y cantar sin pensar. Así que ambos papeles funcionan muy bien para mí dependiendo del momento y de lo ocupado que esté mi año... Cuando voy a Trans-Siberian Orchestra todos los años, me dicen lo que se necesita de mí y estoy feliz por ofrecerlo y no tener que ser yo el protagonista.

¿Qué aprendiste del negocio de la música en esos años?

¡Todo! ¡Además de paciencia y persistencia, el único consejo que puedo dar a cualquier músico es que aprenda cómo funciona el negocio! Hay suficientes personas por ahí y el negocio es lo suficientemente complicado para que te acaben jodiendo. ¡Debes aprender cómo funciona, cómo puede funcionar para ti y cómo no ser jodido!

¿Qué has descubierto de ti mismo como músico cuando has tomado las riendas de tu carrera?

¡Que tengo más dentro de mí para ofrecer de lo que alguien podría predecir! El negocio de la música funcionó durante décadas principalmente en productores y sellos que buscaban talento para hacer cosas que normalmente no harían. Claro, es una forma de ganar experiencia, obtener más influencias, pero al final, la música es arte, la creatividad es un artista y ambos deben expresarse para bien o para mal para sentirse completos.

¿Crees que el anonimato ha perjudicado a tu carrera?

Creo que estoy más allá de lo sobresaliente en lo que tengo para ofrecer, ser anónimo es ser alguien sin características sobresalientes o individuales, ¡soy exactamente lo contrario de esto!

Entre otros proyectos, has recorrido varias veces cantando canciones de Queen. ¿Es peligroso que la nostalgia sea tan rentable para el rock?

No hago música con fines de lucro, lo hago para ganarme la vida, pero no lo aprovecho. Es cómo alimento a mi familia y pago mis cuentas, al igual que han hecho mis antecesores y los artistas que me han influido. Si quiero rendirles homenaje, agradecerles por todo lo que me completa como artista, esta es mi prerrogativa. ¿Peligroso? Solo peligroso para aquellos que no hacen nada y no arriesgan nada, ¡elijo vivir, respirar y amar la música!

Vienes a España muchas veces. ¿Sigue siendo un buen nicho de mercado para el hard rock?

No tengo idea, toco donde hay una demanda y donde sé que la gente vendrá a verme cantar. Seguramente tú sabes mejor si todavía es un buen nicho para el hard rock porque realmente vives allí, vivo en Los Ángeles, Puedo responder sobre mi ciudad.

¿Ves un cambio generacional entre el público?

¡Espero que sí! Nada permanece igual, la vida evoluciona, la gente evoluciona, los tiempos cambian ... ¡sería extraño si aún viviéramos sin electricidad y banjos para el entretenimiento musical!