Rambleta apuesta por el «factor sorpresa» de Nacho Aldeguer

El público no sabe lo que pasará en los 90 minutos de función. Acude al patio de butacas con la mente en blanco. Lo que no sabe es que el actor secundario, también. Ese es el planteamiento de «Un roble», la obra escénica que el próximo 4 de octubre sacudirá La Rambleta. El actor Nacho Aldeguer es el productor de esta pieza «sorprendente». «No hay una función igual. Hablar de ella más de lo indicado es destripar la trama», explica Aldeguer, que se encuentra ya en València ultimando los preparativos de esta función, que ya ha pasado por el Teatro La Abadía y el Teatro Kamikaze de Madrid.

El reparto de «Un roble» está compuesto por Luis Sorolla y un intérprete invitado, que será diferente cada noche. El único que conoce tanto la trama, como el texto de la función es Luis Sorolla. «Queremos pillar al actor por sorpresa, pero en realidad, todo está bajo control», asegura Aldeguer.

Tim Crouch, autor de la pieza, se inspiró en una instalación artística de Michael Craig-Martin en lo 70 formada por un vaso con agua sobre un estante sujeto a una pared. En un cartel explicaba que el vaso había sido transformado en árbol por el artista, sin variar su aspecto. La obra conceptual invitaba a reflexionar sobre el concepto de arte como dogma de fe.

«El teatro también es eso. Genera algo muy fuerte», comenta Aldeguer. Su productora, Bella Batalla, llevó la pieza al Teatro de La Abadía de Madrid e invitó a actores como Pepe Viyuela. «Después de la función, no quería que le pagáramos por haber venido. Decía que tenía que pagarnos él a nosotros por la experiencia», comenta Aldeguer. Por Rambleta pasarán los actores valencianos Maribel Bayona («El instante antes de que todo acabe»), Jorge Picó («Un tramvia anomenat desig») y Laura Romero («Nosotros no nos mataremos con pistolas»). Cada uno de ellos -y por separado- interpretará a un padre/madre que acaba de perder a su hija pequeña. En ese momento, el personaje acude a la sesión de un hipnotista que está perdiendo sus capacidades.

Pese a que a que el actor invitado no conoce el guion ni el tema sobre el que gira la obra, sus palabras no serán fruto de su creatividad. No hay casi improvisación, ya que el texto le llega por un pinganillo. «El atractivo se encuentra en sus reacciones», defiende el productor. «Tim estuvo décadas perfeccionando la obra; ahora funciona sola, como una máquina».



Ante tan solo 20 espectadores

El joven saltó a la fama por participar en «Cuéntame cómo pasó» y en la película Manolete, pero lo recuerdan aún más por ponerle voz a Draco Malfoy en las cuatro primeras películas de la saga Harry Potter. Ahora, su vida está entregada al teatro. Apareció en «Los chicos de historia», dirigida por José María Pou, y próximamente protagonizará «Sea Wall», una obra de Simon Stephens, que Aldeguer interpretará el 4 de octubre en Rambleta, justo antes que «Un roble». «Es una joya del teatro», asegura el actor. La pieza se representará al atardecer junto a los ventanales de La Rambleta y ante solo 20 personas por cada pase. «Quiero que la experiencia teatral se intensifique. Estaré muy cerca del público», explica. Aldeguer, que ha traído la obra de Stephens por primera vez a España, interpretará a Álex, un fotógrafo amante de la vida que siente un vacío existencial. «Quiero reconocer una cosa. Me da vergüenza porque sé que es algo de lo que ya os habréis dado cuenta. Hay un agujero atravesándome el centro del estómago. Todos os debéis de haber sentido un poco incómodos porque probablemente podáis verlo. Incluso con esta luz. La mayoría de la gente elige no hablar sobre ello. Alguna gente me dice que lo siente pero que sí, que puede ver mi agujero. ¿Qué es eso, Álex?, me dicen. Parece que tienes un agujero enorme atravesándote todo tu centro», dice un extracto de la obra.

«Sea Wall» causó furor en su estreno, cosechando buenas críticas en Europa y Estados Unidos. Hoy en día es considerada como un fenómeno escénico. Tanto «Un roble» como «Sea Wall» están dirigidas por Carlos Tuñón y se podrán ver del 4 al 6 de octubre en La Rambleta.